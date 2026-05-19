Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

FIM DA ESCALA 6X1

Flávio Bolsonaro critica redução na jornada de trabalho: "Inoportuna"

Senador e pré-candidato à Presidência propôs remuneração por horas trabalhadas

Anderson Ramos
Por
| Atualizada em
Flávio Bolsonaro concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, 19.
Flávio Bolsonaro concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, 19. - Foto: Divulgação / PL

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), deu sua opinião sobre a redução na jornada de trabalho no Brasil, nesta terça-feira, 19.

Em nota veiculada na imprensa, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro classificou a discussão sobre o fim da escala 6x1 como "inoportuna e eleitoreira", e defendeu a remuneração por horas trabalhadas com manutenção de direitos trabalhistas.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A remuneração por hora trabalhada traz liberdade, aumento da renda e proteção. Quem quer trabalhar mais ganha mais. Quem precisa de menos horas tem essa liberdade

nota de Flávio Bolsonaro

Segundo Flávio, a proposta manteria FGTS, INSS, férias e décimo terceiro, beneficiando principalmente mães solteiras.

"A mãe brasileira não deveria ter que escolher entre trabalhar e cuidar do filho. Com piso por hora e jornada flexível, ela faz os dois. Sem precisar abrir mão de nada", diz a nota.

Leia Também:

TRANSIÇÃO DE 10 ANOS

Fim da escala 6x1: 9 deputados baianos querem adiar por 10 anos nova jornada
Fim da escala 6x1: 9 deputados baianos querem adiar por 10 anos nova jornada imagem

POLÊMICA

Fim da escala 6x1: nova emenda quer FGTS pela metade e INSS zerado
Fim da escala 6x1: nova emenda quer FGTS pela metade e INSS zerado imagem

DEBATES INTENSOS

Escala 6x1: PEC que muda jornada de trabalho tem semana decisiva na Câmara
Escala 6x1: PEC que muda jornada de trabalho tem semana decisiva na Câmara imagem

Tramitação

A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que acaba com a escala 6x1 está e tramitação na Câmara dos Deputados.

O relator da proposta, deputado federal baiano Léo Prates (Republicanos), se reunirá com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), para fechar detalhes da PEC e entregar um texto atualizado nesta quarta-feira, 20. Motta prometeu votar a proposta até o fim do mês.

A avaliação entre os articuladores é de que o relatório precisa ser “enxuto e conciso”, com três eixos principais:

  • redução da jornada semanal para 40 horas;
  • fim da escala 6x1, com garantia de dois dias de folga por semana;
  • e manutenção dos salários.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

escala 6x1 Flávio Bolsonaro jornada de trabalho

Relacionadas

Mais lidas