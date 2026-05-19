Flávio Bolsonaro critica redução na jornada de trabalho: "Inoportuna"

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O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), deu sua opinião sobre a redução na jornada de trabalho no Brasil, nesta terça-feira, 19.

Em nota veiculada na imprensa, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro classificou a discussão sobre o fim da escala 6x1 como "inoportuna e eleitoreira", e defendeu a remuneração por horas trabalhadas com manutenção de direitos trabalhistas.

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A remuneração por hora trabalhada traz liberdade, aumento da renda e proteção. Quem quer trabalhar mais ganha mais. Quem precisa de menos horas tem essa liberdade nota de Flávio Bolsonaro

Segundo Flávio, a proposta manteria FGTS, INSS, férias e décimo terceiro, beneficiando principalmente mães solteiras.

"A mãe brasileira não deveria ter que escolher entre trabalhar e cuidar do filho. Com piso por hora e jornada flexível, ela faz os dois. Sem precisar abrir mão de nada", diz a nota.

Tramitação

A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que acaba com a escala 6x1 está e tramitação na Câmara dos Deputados.

O relator da proposta, deputado federal baiano Léo Prates (Republicanos), se reunirá com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), para fechar detalhes da PEC e entregar um texto atualizado nesta quarta-feira, 20. Motta prometeu votar a proposta até o fim do mês.

A avaliação entre os articuladores é de que o relatório precisa ser “enxuto e conciso”, com três eixos principais: