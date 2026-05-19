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REDUÇÃO DA JORNADA

Leo Prates deve fechar parecer sobre fim da escala 6x1 nesta terça

Relatório final do relator baiano será apresentado ainda nesta sema

Ane Catarine
Por
O relator do fim da jornada 6x1, deputado Leo Prates, e o presidente da Câmara, Hugo Motta
O relator do fim da jornada 6x1, deputado Leo Prates, e o presidente da Câmara, Hugo Motta -

O deputado federal baiano Leo Prates (Republicanos-BA), relator da comissão especial da Câmara que analisa as propostas para o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho, deve concluir o parecer nesta terça-feira, 19. A expectativa é que o texto seja apresentado oficialmente na quarta-feira, 20, e votado na próxima semana.

Segundo informou o portal A TARDE, Prates se reuniu na segunda-feira, 18, com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para discutir os principais pontos da proposta.

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O relator ainda deve ter um novo encontro com Motta e com o presidente da comissão especial, Alencar Santana (PT-SP), para fechar os últimos ajustes do texto.

De acordo com informações da CNN, a reunião deve ocorrer no fim da tarde e tratar dos pontos considerados mais sensíveis da proposta.

A avaliação entre os articuladores é de que o relatório precisa ser “enxuto e conciso”, com três eixos principais:

  • redução da jornada semanal para 40 horas
  • fim da escala 6x1, com garantia de dois dias de folga por semana
  • e manutenção dos salários.

A oposição já sinalizou que vê a proposta com otimismo e avalia que parte das demandas do setor produtivo foi considerada pelo relator.

Entre os pontos discutidos estão um período maior de transição e a possibilidade de convenções coletivas definirem detalhes das jornadas de trabalho.

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Audiência pública

A comissão especial ainda realizará uma audiência pública às 10h desta terça-feira, 19, para discutir os impactos da proposta sobre a saúde dos trabalhadores e experiências de negociações espontâneas no mercado de trabalho.

Foram convidados representantes do Ministério Público do Trabalho, do Conselho Federal de Psicologia e da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas.

Propostas analisadas

A comissão analisa duas PECs que tramitam em conjunto: uma apresentada em 2019 pelo deputado Reginaldo Lopes e outra protocolada no ano passado pela deputada Erika Hilton.

As duas propostas defendem a redução da jornada de trabalho sem diminuição salarial. Em abril, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara aprovou a admissibilidade dos textos, permitindo o avanço da discussão no Congresso.

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Câmara dos Deputados escala 6x1 leo prates

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