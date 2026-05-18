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DEBATES INTENSOS

Escala 6x1: PEC que muda jornada de trabalho tem semana decisiva na Câmara

Presidente da Câmara dos Deputados quer votar texto final no plenário da Casa no próximo dia 27

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Hugo Motta (centro) e Leo Prates (direita) terão reunião nesta segunda-feira, 18, para debater escala 6x1
Hugo Motta (centro) e Leo Prates (direita) terão reunião nesta segunda-feira, 18, para debater escala 6x1 -

O deputado federal Leo Prates (BA) e o presidente da Câmara, Hugo Motta (PB), ambos do Republicanos, terão uma semana decisiva pelo texto final da Proposta da Emenda à Constituição (PEC) que debate o fim da escala 6x1 na Casa.

Prates, relator do texto na Comissão Especial que debate o tema, pretende finalizar o parecer sobre a proposta ainda nesta semana.

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No entanto, a palavra final sobre a matéria vai depender do parlamentar paraibano. Ao portal A TARDE, Prates confirmou a reunião com o presidente à noite, sem especificar o horário, para avançar com a proposta.

O desejo de Motta é de colocar a PEC em votação no plenário da Câmara no próximo dia 27 de maio — um dia antes, o texto deve ser votado no colegiado.

O parecer de Leo Prates

O parecer de Leo Prates, segundo o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, deve propor a alteração de artigos da Constituição Federal que tratam da escala e da jornada de trabalho, com a promessa de que a mudança não acarretará redução salarial para os trabalhadores.

A principal mudança será da escala 6×1 para a 5×2, de forma a garantir ao menos dois dias de folga para o trabalhador por semana, não necessariamente consecutivos. Já a jornada semanal deve cair de 44 para 40 horas.

Já a interlocutores, Prates teria afirmado que sua intenção é fazer alterações pontuais no texto constitucional e provocar o menor impacto possível no sistema de trabalho brasileiro.

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Tags

Câmara dos Deputados escala 6x1 hugo motta leo prates

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