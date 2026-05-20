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MUDANÇA DE ROTA

Marqueteiro de Flávio Bolsonaro abandona campanha; veja quem assume

Saída é anunciada em meio às polêmicas de Flávio Bolsonaro com o banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master

Gustavo Nascimento
Por
Amigo pessoal de Flávio Bolsonaro, Marcello Lopes é fundador e CEO da agência Cálix Propaganda
Amigo pessoal de Flávio Bolsonaro, Marcello Lopes é fundador e CEO da agência Cálix Propaganda - Foto: Divulgação

O publicitário Marcello Lopes, conhecido como Marcellão, decidiu abandonar o comando de comunicação da pré-campanha à Presidência de Flávio Bolsonaro em meio às polêmicas do senador com o caso Master. A decisão foi tomada por Marcellão nesta quarta-feira, 20, após reunião com o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em conversa com o jornalista Igor Gadelha, o marqueteiro afirmou que decidiu focar na própria empresa, a “Cálix Propaganda”, e priorizar seus outros negócios. Apesar de dizer que só começaria a trabalhar oficialmente no dia 1º de junho, o publicitário já vinha atuando na pré-campanha de Flávio Bolsonaro há algumas semanas.

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Quem assume a função?

O novo marqueteiro de Flávio deve ser Eduardo Fischer, visto como uma figura conceituada no ramo publicitário, mas sem muita experiência com campanhas políticas.

Ele esteve à frente de campanhas para grandes empresas brasileiras, como a ação "número 1", da Brahma, durante a Copa do Mundo de 1994. Na política, ele comandou o marketing da campanha presidencial do candidato Álvaro Dias, do Podemos, em 2018. O então candidato conseguiu 0,8% dos votos naquela eleição.

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Tags

Daniel Vorcaro eleições Flávio Bolsonaro

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