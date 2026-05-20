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SUSPEITAS

Flávio Bolsonaro enviou emenda a ONG ligada a assassinos de Marielle

Investigadores querem saber se o repasse fez parte de um esquema de desvios de verbas

Anderson Ramos
Por
Emenda de Flávio Bolsonaro entra na mira da PF.
Emenda de Flávio Bolsonaro entra na mira da PF. - Foto: Daniel Ramalho / AFP

Uma emenda do senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), entrou na mira da Polícia Federal.

O dinheiro foi enviado para uma organização não-governamental (ONG) suspeita de ter ligações com os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, condenados pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

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De acordo com informações obtidas pelo jornal O Globo, os investigadores querem saber se o repasse fez parte de um esquema de desvios de verbas públicas comandado pelo grupo da família Brazão.

A transferência, realizada em novembro de 2023, ocorreu um mês após o gabinete do parlamentar ter sido procurado por um então assessor de Domingos no Tribunal de Contas do Estado do Rio (TCE-RJ).

A emenda, de R$ 199 mil, teve como destino o Instituto de Formação Profissional José Carlos Procópio (Ifop), localizado em uma sala comercial no bairro da Taquara, na Zona Oeste do Rio, área de influência dos Brazão.

Quem intermediou o envio, de acordo com a PF, foi o policial militar da reserva Robson Calixto Fonseca, conhecido como “Peixe”, também condenado por organização criminosa pela morte de Marielle.

Ele é apontado nas investigações como responsável por atuar nos bastidores na "defesa de interesses espúrios" do grupo comandado por Domingos, na época conselheiro do TCE-RJ, e Chiquinho, deputado federal cassado.

Outro lado

Flávio Bolsonaro afirmou, por meio de sua assessoria, não ser papel do parlamentar auditar como as suas emendas são utilizadas por terceiros.

Questionada, a ONG informou não ter "qualquer relação formal ou informal" com Peixe ou com os irmãos Brazão e que os recursos foram devidamente aplicados em um projeto que oferecia aulas de futebol para crianças.

A defesa dos irmãos Brazão e do ex-assessor do TCE-RJ também foram questionadas sobre a emenda e não responderam.

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Investigação

A PF passou a investigar o esquema de desvio de verbas públicas por meio de ONGs após quebrar o sigilo telefônico de Peixe no inquérito que apurava a morte de Marielle.

Ao analisar as mensagens trocadas pelo então assessor do TCE-RJ, os investigadores identificaram que Peixe atuava intermediando a captura de recursos para entidades ligadas ao grupo, de modo a angariar "patrimônio potencialmente incompatível com suas fontes de renda lícitas", conforme o relatório da apuração.

A apuração descreve que cabia a Peixe entrar em contato com deputados e senadores para que direcionassem recursos às entidades indicadas por ele. Os investigadores apontam que essas organizações receberam R$ 268 milhões por meio dos repasses de parlamentares entre 2020 e 2024.

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Tags

Flávio Bolsonaro irmãos brazão marielle franco polícia federal

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