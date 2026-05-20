Michelle evita comentar crise de Flávio Bolsonaro: “Pergunta pra ele”

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Em meio à crise envolvendo a pré-campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e sua ligação com o caso Banco Master, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) evitou comentar o assunto na noite de terça-feira, 19, ao ser questionada sobre os impactos do episódio.

Na saída do evento de lançamento da pré-candidatura de Maria Amélia, empresária dona de uma rede de docerias em Brasília, Michelle afirmou que o assunto deveria ser tratado diretamente com Flávio.

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“Sobre o Flávio, você tem que perguntar pra ele. Eu estou cuidando do meu marido”, disse a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em resposta a um jornalista.

Nos bastidores do PL, o nome de Michelle voltou a ser citado como alternativa para a disputa presidencial após o desgaste enfrentado por Flávio com o caso Banco Master.

Apesar disso, aliados da ex-primeira-dama, integrantes da cúpula do partido e o próprio Flávio descartam qualquer possibilidade de substituição.

Entenda a polêmica

O filme “Dark Horse”, cinebiografia ficcional inspirada no ex-presidente Jair Bolsonaro, se tornou alvo de questionamentos após a divulgação de áudios que mostram Flávio Bolsonaro negociando um aporte milionário com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.

Flávio admitiu ter captado R$ 61 milhões para financiar a produção.

Segundo o The Intercept Brasil, o dinheiro teria sido enviado por uma empresa ligada a Vorcaro para um fundo administrado por Eduardo Bolsonaro, que atualmente vive nos Estados Unidos.