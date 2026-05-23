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LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

Jerônimo repudia ataque a caixa de supermercado na Bahia: "repugnante"

Governador informou ainda que determinou acompanhamento e apoio à vítima

Victoria Isabel
Por
Governador Jerônimo Rodrigues
Governador Jerônimo Rodrigues - Foto: Wuiga Rubini | GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, se pronunciou neste sábado, 23, sobre o caso da operadora de caixa agredida dentro de um supermercado em Luís Eduardo Magalhães e classificou o episódio como “repugnante”.

Em publicação nas redes sociais, Jerônimo afirmou ter recebido as imagens “com indignação e revolta” e defendeu uma resposta firme da Justiça.

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“Vi com indignação e revolta as imagens do caso em que uma atendente de supermercado foi vítima de agressão na cidade de Luís Eduardo Magalhães. O ataque a uma trabalhadora no exercício de suas atividades é uma atitude repugnante que merece uma firme resposta da Justiça”, declarou.

O governador também criticou episódios marcados por violência e discriminação.

“Não podemos admitir que o ódio, a violência e a discriminação se instalem em nosso país”, afirmou.

Segundo Jerônimo, a Polícia Civil da Bahia segue investigando o caso. O governador informou ainda que determinou acompanhamento e apoio à vítima por parte das estruturas do Estado.

“Determinei que as estruturas de Estado acompanhem o caso e prestem apoio e solidariedade à vítima. Também estamos em contato com o Ministério Público para que seja dada a resposta devida ao caso”, disse.

A agressão aconteceu nesta semana e foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento. As imagens mostram o momento em que um cliente discute com a funcionária e dá um tapa no rosto dela durante o atendimento.

Relembre o caso:

O caso aconteceu na última terça-feira, 19, e ganhou repercussão após imagens das câmeras de segurança mostrarem o momento em que o homem, identificado como Antonio Marcos Brasileiro Sales, dá um tapa no rosto da funcionária durante o atendimento no caixa. Apesar da agressão, ele não foi preso e o caso segue sendo investigado pela polícia.

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Segundo as imagens, a jovem passava as compras do cliente quando ele segurou o queixo da funcionária. Em reação, ela afastou o braço do homem. Logo depois, o suspeito desferiu um tapa no rosto da vítima.

Após a agressão, colegas de trabalho retiraram a operadora do caixa e a levaram para uma sala do supermercado. Clientes e funcionários chegaram a discutir com o homem no local. “Ela tem que ter educação. Chama a polícia”, gritou o agressor após o episódio.

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agressão Bahia Jerônimo Rodrigues

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