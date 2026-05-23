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BAHIA

Reconhecimento facial ajuda Bahia a prender mil foragidos

Tecnologia da SSP atingiu nova marca em 2026 e já auxiliou capturas em dezenas de cidades baianas

Beatriz Santos
Por
Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia
Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia - Foto: Vitor Barreto | Ascom SSP

O Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) alcançou, na última sexta-feira, 22, a marca de 1.000 foragidos da Justiça capturados em 2026.

A prisão que atingiu o número simbólico aconteceu em Salvador, após alerta emitido pela tecnologia.

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O homem detido era procurado por dívida de pensão alimentícia. Segundo a SSP, a ferramenta vem sendo utilizada para reforçar a localização de suspeitos em diferentes regiões do estado.

Além da capital baiana, as capturas com auxílio do reconhecimento facial ocorreram em cidades como Lauro de Freitas, Camaçari, Itabuna, Feira de Santana, Alagoinhas, Guanambi, Jacobina, Itaberaba, Senhor do Bonfim, Valença, Antônio Gonçalves, Vitória da Conquista, Santo Antônio de Jesus, Paulo Afonso, Itamaraju, Teixeira de Freitas e Serrinha.

Os foragidos localizados pelas câmeras eram procurados por crimes como homicídio, roubo, tráfico de drogas, estupro, furto, estupro de vulnerável e também por dívida de pensão alimentícia.

Atualmente, a tecnologia está presente em 81 cidades da Bahia e também é utilizada de forma itinerante durante grandes festas populares, feiras e eventos esportivos.

O sistema opera em pontos estratégicos previamente analisados e conta ainda com Plataformas Elevadas de Observação equipadas com centrais de videomonitoramento.

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