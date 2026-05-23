Ministro acusa Flávio Bolsonaro de entregar saúde do RJ às milícias

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O ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), acusou o senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato ao Palácio do Planalto, de entregar a administração da saúde no estado do Rio de Janeiro aos milicianos. A declaração ocorreu neste sábado, 23.

Padilha, que participou da inauguração do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde (CDTS), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), afirmou que Flávio e seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), permitiram que as milícias tomassem a administração de unidades federais durante a passagem pela presidência.

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“O Poderoso chefão, que é o Bolsonarinho, permitiu que aqueles hospitais estivessem entregues para a milícia", disparou Padilha, que continuou as acusações e afirmou ter recebido reclamações de funcionários de práticas ilegais, como o pagamento de 'pedágio'.

“O antigo presidente da República e o Bolsonarinho, que é o filho dele, senador pelo Rio de Janeiro, que era o Poderoso Chefão dos hospitais federais do Rio, fizeram um verdadeiro apagão nos hospitais federais”, completou Padilha.

Flávio candidato

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve manter Flávio, seu filho, como candidato ao Palácio do Planalto, mesmo após os episódios recentes envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Segundo informações obtidas pelo portal A TARDE, Bolsonaro não teria discutido a possiblidade dentro do PL, que acatou sua decisão de deixar Flávio, que é senador pelo Rio de Janeiro, na disputa.