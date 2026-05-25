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JORNADA DE TRABALHO

Escala 6x1: encontro decisivo entre Lula e Motta define texto que muda jornada

Presidentes do Brasil e da Câmara marcaram uma reunião para esta segunda, 25

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
Lula e Hugo Motta
Lula e Hugo Motta - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), devem se reunir nesta segunda-feira, 25, para tentar destravar o texto final da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da jornada de trabalho na escala 6x1.

A expectativa é que o encontro ajude a fechar um acordo sobre a regra de transição para a adoção da carga horária de 40 horas semanais com dois dias de folga, justamente o ponto que travou a apresentação do relatório na semana passada.

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O deputado baiano Leo Prates (Republicanos-BA), relator da Comissão Especial na Câmara responsável por analisar o mérito da PEC, deve apresentar o parecer ainda nesta segunda.

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Impasse na regra de transição

O governo Lula defende que a redução da jornada passe a valer imediatamente após a aprovação da proposta pelo Congresso Nacional.

A pressão de empresários e de setores produtivos, no entanto, fez o Palácio do Planalto admitir a possibilidade de negociar uma transição de até dois anos.

Já integrantes da oposição e parte de parlamentares do Centrão defendem um prazo maior para adaptação, alegando possíveis impactos econômicos. Duas emendas chegaram a sugerir uma transição de 10 anos.

A ideia, porém, é rejeitada por Leo Prates. O baiano já afirmou que prefere renunciar à relatoria a incluir no texto uma regra com duração de uma década.

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Tags

6x1 hugo motta Lula

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