Parque temático abandona escala 6x1 para dobrar número de funcionários

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O Beto Carrero World decidiu abandonar a tradicional escala 6x1 e passou a apostar em um modelo de trabalho considerado mais flexível para os funcionários.

O maior parque temático da América Latina adotou a escala 4x2 e afirma que a mudança já começou a impactar diretamente no atendimento ao público, na retenção de trabalhadores e até na disputa por mão de obra.

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A informação foi confirmada pelo CEO do parque, Alex Murad, que classificou o modelo como “o futuro”.

Parque aumentou folha em até 35%

Segundo a empresa, a implantação da nova escala começou em 2024 e exigiu um crescimento significativo no número de funcionários.

O parque afirma que precisou ampliar em cerca de um terço as equipes de cada setor para manter a operação funcionando diariamente.

Com isso, a folha de pagamento teria aumentado entre 25% e 35%.

Apesar do custo maior, a direção diz que os resultados operacionais compensaram a mudança.

“Isso acaba sendo um diferencial importante em disputas por mão de obra, especialmente nas áreas de atendimento e operação”, afirmou Alex Murad.

Como funciona a escala 4x2



No modelo adotado pelo parque, os funcionários trabalham quatro dias seguidos e folgam dois.

Diferente da escala 5x2 tradicional, o sistema funciona em ciclos contínuos, permitindo que as folgas aconteçam em dias variados ao longo do mês.

Na prática, as equipes passaram a operar em três grupos: enquanto dois trabalham, um permanece em descanso.

Segundo o CEO, a jornada diária continua sendo de oito horas.

Atendimento mudou, diz parque

De acordo com o Beto Carrero, os visitantes passaram a perceber melhora no atendimento desde a adoção da nova escala.

A empresa afirma ter registrado aumento nos elogios ligados à recepção e à experiência dentro do parque.

A avaliação interna é de que funcionários mais descansados conseguem manter melhor disposição, atenção e qualidade no contato com o público.

“Esse é o futuro”, afirma CEO

Para Alex Murad, a mudança acompanha o comportamento das novas gerações no mercado de trabalho.

“Percebemos que a nova geração busca mais equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Não é uma questão de falta de vontade de trabalhar, mas de enxergar o trabalho de uma forma diferente”, declarou.

“Esse é o futuro, veio para ficar”, completou.

Parque quer dobrar número de funcionários

A mudança acontece justamente em meio a um dos maiores ciclos de expansão da história do Beto Carrero.

Neste ano, o parque anunciou investimento de R$ 2 bilhões em novas atrações temáticas, incluindo áreas inspiradas na Galinha Pintadinha e em Bob Esponja, além da entrada oficial no setor de hotelaria.

A expectativa da empresa é praticamente dobrar o número de visitantes nos próximos quatro anos. Em 2025, o parque fechou o ano com 2,9 milhões de visitantes.

Para acompanhar a expansão, a direção também pretende praticamente dobrar o quadro de funcionários.

Empresa quer criar novos formatos de jornada

Além da escala 4x2, o parque estuda implantar modelos de seis horas diárias para trabalhadores que preferirem jornadas reduzidas.

A ideia é criar formatos mais flexíveis para diferentes perfis, incluindo pessoas da terceira idade.

Segundo Murad, o objetivo é permitir que cada colaborador escolha a rotina que faz mais sentido para sua realidade.

“O importante é que o colaborador esteja motivado e consiga administrar melhor o próprio tempo”, afirmou.