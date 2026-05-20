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ECONOMIA

Parque temático abandona escala 6x1 para dobrar número de funcionários

Beto Carrero aposta em escala 4x2 para atrair trabalhadores

Iarla Queiroz
Por
Parque afirma que novo modelo aumentou custos
Parque afirma que novo modelo aumentou custos - Foto: Divulgação

O Beto Carrero World decidiu abandonar a tradicional escala 6x1 e passou a apostar em um modelo de trabalho considerado mais flexível para os funcionários.

O maior parque temático da América Latina adotou a escala 4x2 e afirma que a mudança já começou a impactar diretamente no atendimento ao público, na retenção de trabalhadores e até na disputa por mão de obra.

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A informação foi confirmada pelo CEO do parque, Alex Murad, que classificou o modelo como “o futuro”.

Parque aumentou folha em até 35%

Segundo a empresa, a implantação da nova escala começou em 2024 e exigiu um crescimento significativo no número de funcionários.

O parque afirma que precisou ampliar em cerca de um terço as equipes de cada setor para manter a operação funcionando diariamente.

Com isso, a folha de pagamento teria aumentado entre 25% e 35%.

Apesar do custo maior, a direção diz que os resultados operacionais compensaram a mudança.

“Isso acaba sendo um diferencial importante em disputas por mão de obra, especialmente nas áreas de atendimento e operação”, afirmou Alex Murad.

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Como funciona a escala 4x2

No modelo adotado pelo parque, os funcionários trabalham quatro dias seguidos e folgam dois.

Diferente da escala 5x2 tradicional, o sistema funciona em ciclos contínuos, permitindo que as folgas aconteçam em dias variados ao longo do mês.

Na prática, as equipes passaram a operar em três grupos: enquanto dois trabalham, um permanece em descanso.

Segundo o CEO, a jornada diária continua sendo de oito horas.

Atendimento mudou, diz parque

De acordo com o Beto Carrero, os visitantes passaram a perceber melhora no atendimento desde a adoção da nova escala.

A empresa afirma ter registrado aumento nos elogios ligados à recepção e à experiência dentro do parque.

A avaliação interna é de que funcionários mais descansados conseguem manter melhor disposição, atenção e qualidade no contato com o público.

“Esse é o futuro”, afirma CEO

Para Alex Murad, a mudança acompanha o comportamento das novas gerações no mercado de trabalho.

“Percebemos que a nova geração busca mais equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Não é uma questão de falta de vontade de trabalhar, mas de enxergar o trabalho de uma forma diferente”, declarou.

“Esse é o futuro, veio para ficar”, completou.

Parque quer dobrar número de funcionários

A mudança acontece justamente em meio a um dos maiores ciclos de expansão da história do Beto Carrero.

Neste ano, o parque anunciou investimento de R$ 2 bilhões em novas atrações temáticas, incluindo áreas inspiradas na Galinha Pintadinha e em Bob Esponja, além da entrada oficial no setor de hotelaria.

A expectativa da empresa é praticamente dobrar o número de visitantes nos próximos quatro anos. Em 2025, o parque fechou o ano com 2,9 milhões de visitantes.

Para acompanhar a expansão, a direção também pretende praticamente dobrar o quadro de funcionários.

Empresa quer criar novos formatos de jornada

Além da escala 4x2, o parque estuda implantar modelos de seis horas diárias para trabalhadores que preferirem jornadas reduzidas.

A ideia é criar formatos mais flexíveis para diferentes perfis, incluindo pessoas da terceira idade.

Segundo Murad, o objetivo é permitir que cada colaborador escolha a rotina que faz mais sentido para sua realidade.

“O importante é que o colaborador esteja motivado e consiga administrar melhor o próprio tempo”, afirmou.

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