Fim da escala 6x1: governo Lula busca consenso para aprovar relatório

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O relator da Comissão Especial que debate o fim da escala 6x1 na Câmara dos Deputados, Leo Prates (Republicanos-BA), adiou a apresentação do documento, que estava prevista para esta quarta-feira, 20.

Em contato com o portal A TARDE, o parlamentar baiano afirmou que, na terça-feira, 19, o acordo entre governo e oposição foi fechado em quatro pontos considerados principais:

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Jornada de trabalho de 40h;

Duas folgas

Sem redução salarial

Fortalecimento das convenções coletivas

No entanto, o martelo só não foi batido na íntegra porque representantes governistas levaram outros pontos da pauta para discussão com o objetivo de chegar a um consenso interno antes da apresentação do relatório.

Um dos imbróglios estaria na inclusão de uma regra de transição de 10 anos, com redução do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para os trabalhadores e exclusão de categorias consideradas essenciais. Esse item seria uma imposição de setores do empresariado e de partidos do Centrão.

"Tudo tem que ser muito preciso, mas o que é fundamental está fechado", afirmou o deputado ao portal A TARDE.

Deputado Leo Prates (Republicanos), relator da PEC pelo fim da escala 6x1 em Comissão da Câmara - Foto: Zeca Ribeiro

Sem alterações

De acordo com o republicano, o adiamento na apresentação do relatório não deve trazer grandes alterações no cronograma referente à PEC.

O documento será apresentado na próxima segunda-feira, 25. Já a votação, tanto na comissão quanto no plenário da Câmara, ocorrerá no dia 28, uma quinta-feira.

Pesquisas indicam que apoio popular contra escala 6x1 começa a perder força

O apoio popular à proibição da escala 6x1 vem perdendo força nas últimas semanas, de acordo com diferentes medições de opinião pública.

Segundo dados do Datafolha, da AtlasIntel, da Genial/Quaest e da Escuta Social da Abrasel indicam que esse apoio vem diminuindo à medida que o debate se estabelece e a população passa a conhecer os impactos econômicos, custos e o risco de piora dos serviços essenciais.

Em março de 2026, a Escuta Social da Abrasel registrou 73% de aprovação ao fim da escala 6x1 nas redes sociais.

No mesmo período, o Datafolha apontava 71%. Já em 26 de abril, o indicador da Escuta Social caiu para 66%, sinalizando uma mudança na percepção em poucas semanas. Em 30 de abril, levantamento da AtlasIntel mostrou um patamar ainda mais baixo, com 59,4% de favoráveis.