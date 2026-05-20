POLÍTICA
Fim da escala 6x1: governo Lula busca consenso para aprovar relatório
Apresentação de documento pelo deputado federal Leo Prates (Republicanos-BA) foi adiada
O relator da Comissão Especial que debate o fim da escala 6x1 na Câmara dos Deputados, Leo Prates (Republicanos-BA), adiou a apresentação do documento, que estava prevista para esta quarta-feira, 20.
Em contato com o portal A TARDE, o parlamentar baiano afirmou que, na terça-feira, 19, o acordo entre governo e oposição foi fechado em quatro pontos considerados principais:
- Jornada de trabalho de 40h;
- Duas folgas
- Sem redução salarial
- Fortalecimento das convenções coletivas
No entanto, o martelo só não foi batido na íntegra porque representantes governistas levaram outros pontos da pauta para discussão com o objetivo de chegar a um consenso interno antes da apresentação do relatório.
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Um dos imbróglios estaria na inclusão de uma regra de transição de 10 anos, com redução do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para os trabalhadores e exclusão de categorias consideradas essenciais. Esse item seria uma imposição de setores do empresariado e de partidos do Centrão.
"Tudo tem que ser muito preciso, mas o que é fundamental está fechado", afirmou o deputado ao portal A TARDE.
Sem alterações
De acordo com o republicano, o adiamento na apresentação do relatório não deve trazer grandes alterações no cronograma referente à PEC.
O documento será apresentado na próxima segunda-feira, 25. Já a votação, tanto na comissão quanto no plenário da Câmara, ocorrerá no dia 28, uma quinta-feira.
Pesquisas indicam que apoio popular contra escala 6x1 começa a perder força
O apoio popular à proibição da escala 6x1 vem perdendo força nas últimas semanas, de acordo com diferentes medições de opinião pública.
Segundo dados do Datafolha, da AtlasIntel, da Genial/Quaest e da Escuta Social da Abrasel indicam que esse apoio vem diminuindo à medida que o debate se estabelece e a população passa a conhecer os impactos econômicos, custos e o risco de piora dos serviços essenciais.
Em março de 2026, a Escuta Social da Abrasel registrou 73% de aprovação ao fim da escala 6x1 nas redes sociais.
No mesmo período, o Datafolha apontava 71%. Já em 26 de abril, o indicador da Escuta Social caiu para 66%, sinalizando uma mudança na percepção em poucas semanas. Em 30 de abril, levantamento da AtlasIntel mostrou um patamar ainda mais baixo, com 59,4% de favoráveis.