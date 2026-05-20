INSS
Décimo terceiro: aposentados recebem 2ª parcela na próxima semana
Também são contemplados pensionistas e segurados que recebem benefício por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou reclusão e salário-maternidade
Aposentados, pensionistas e segurados que recebem benefício por incapacidade temporária, auxílio-acidente, salário-maternidade ou auxílio-reclusão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), vão começar a receber a segunda parcela do décimo terceiro na próxima semana.
Cidadãos que se encaixam nos requisitos, recebem até um salário mínimo e têm o dígito "1" no final do Número de Identificação Social (NIS), receberão o valor a partir de segunda-feria, 25.
Beneficiários que não se encaixam no perfil contemplado recebem o piso nacional até o dia 8 de junho. Para quem recebe acima de um salário mínimo, a segunda parcela da antecipação vai começar no dia 1º de junho.
O cronograma de todo o pagamento segue o número final do NIS.
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Confira calendário de pagamento
Até um salário mínimo:
- Final do NIS: 1 - pagamentos em 25/5;
- Final do NIS: 2 - pagamentos em 26/5;
- Final do NIS: 3 - pagamentos em 27/5;
- Final do NIS: 4 - pagamentos em 28/5;
- Final do NIS: 5 - pagamentos em 29/5;
- Final do NIS: 6 - pagamentos em 1/6;
- Final do NIS: 7 - pagamentos em 2/6;
- Final do NIS: 8 - pagamentos em 3/6;
- Final do NIS: 9 - pagamentos em 5/6;
- Final do NIS: 0 - pagamentos em 8/6.
Mais que um salário mínimo:
- Final do NIS: 1 e 6 - pagamentos em 1/6;
- Final do NIS: 2 e 7 - pagamentos em 2/6;
- Final do NIS: 3 e 8 - pagamentos em 3/6;
- Final do NIS: 4 e 9 - pagamentos em 5/6;
- Final do NIS: 5 e 0 - pagamentos em 8/6.
De acordo com o Ministério da Previdência Social, 23,3 milhões de beneficiários, cerca de 66,2% do total, recebem até um salário mínimo (R$ 1.621).
Outros 11,9 milhões de beneficiários recebem valor superior ao piso nacional. Desse total, 13,7 mil são iguais ao teto da Previdência Social (R$ 8.475,55).