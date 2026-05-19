Concorrente da Samsung fecha fábrica e demite centenas de funcionários

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A Electrolux anunciou o fechamento de uma fábrica na América do Sul e confirmou a demissão de centenas de trabalhadores em meio a um amplo processo de reorganização operacional.

A unidade afetada fica em Santiago e terá as atividades encerradas até o fim de abril de 2026. Segundo a empresa, aproximadamente 400 funcionários serão desligados com o fechamento da operação.

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A decisão faz parte de uma estratégia global da companhia para reduzir custos, concentrar produção em estruturas consideradas mais eficientes e melhorar as margens operacionais.

Empresa fala em competitividade e eficiência

De acordo com a fabricante, o encerramento da fábrica aconteceu após uma análise interna sobre a competitividade da unidade chilena.

A multinacional sueca afirmou que pretende reorganizar sua operação na América Latina e concentrar esforços em plantas consideradas mais estratégicas para o grupo.

A medida também busca otimizar a logística regional e aumentar a eficiência financeira diante do cenário mais competitivo da indústria global de eletrodomésticos.

Fundada em 1919, a Electrolux é uma das maiores fabricantes do setor no mundo e atua fortemente no segmento de linha branca.

Impacto milionário nas contas da empresa



Além das demissões, o fechamento da unidade deve gerar um impacto financeiro bilionário para a companhia.

Segundo estimativas divulgadas pela própria empresa, os efeitos da reestruturação chegarão a cerca de 0,5 bilhão de coroas suecas, valor equivalente a aproximadamente R$ 272,5 milhões na cotação atual.

Parte desse montante corresponde a desembolsos diretos em caixa, enquanto outra parcela será registrada como impacto operacional não recorrente no balanço da divisão latino-americana da companhia no primeiro trimestre de 2026.

Mercado chileno continuará funcionando

Apesar do encerramento da fábrica, a empresa informou que seguirá operando normalmente no mercado chileno.

A estratégia agora será abastecer o país com produtos fabricados em outras unidades do grupo espalhadas pelo mundo, além de ampliar o suporte de parceiros comerciais externos.

Em comunicado oficial, a Electrolux afirmou que continuará oferecendo produtos inovadores e competitivos aos consumidores locais mesmo após o encerramento da produção no Chile.

Reorganização atinge gigantes da indústria

O movimento da Electrolux acontece em meio a uma onda global de reestruturações no setor de eletrodomésticos.

Nos últimos anos, fabricantes tradicionais passaram a revisar operações, reduzir despesas e reorganizar centros produtivos diante da concorrência internacional e das mudanças no comportamento dos consumidores.

A divulgação detalhada da decisão também atende às exigências do regulamento da União Europeia, que obriga empresas listadas em bolsas europeias a informar medidas capazes de impactar resultados financeiros e operacionais.