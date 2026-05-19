ECONOMIA
Concorrente da Samsung fecha fábrica e demite centenas de funcionários
Empresa anunciou encerramento de unidade após revisão de custos e estratégia operacional
A Electrolux anunciou o fechamento de uma fábrica na América do Sul e confirmou a demissão de centenas de trabalhadores em meio a um amplo processo de reorganização operacional.
A unidade afetada fica em Santiago e terá as atividades encerradas até o fim de abril de 2026. Segundo a empresa, aproximadamente 400 funcionários serão desligados com o fechamento da operação.
A decisão faz parte de uma estratégia global da companhia para reduzir custos, concentrar produção em estruturas consideradas mais eficientes e melhorar as margens operacionais.
Empresa fala em competitividade e eficiência
De acordo com a fabricante, o encerramento da fábrica aconteceu após uma análise interna sobre a competitividade da unidade chilena.
A multinacional sueca afirmou que pretende reorganizar sua operação na América Latina e concentrar esforços em plantas consideradas mais estratégicas para o grupo.
A medida também busca otimizar a logística regional e aumentar a eficiência financeira diante do cenário mais competitivo da indústria global de eletrodomésticos.
Fundada em 1919, a Electrolux é uma das maiores fabricantes do setor no mundo e atua fortemente no segmento de linha branca.
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Impacto milionário nas contas da empresa
Além das demissões, o fechamento da unidade deve gerar um impacto financeiro bilionário para a companhia.
Segundo estimativas divulgadas pela própria empresa, os efeitos da reestruturação chegarão a cerca de 0,5 bilhão de coroas suecas, valor equivalente a aproximadamente R$ 272,5 milhões na cotação atual.
Parte desse montante corresponde a desembolsos diretos em caixa, enquanto outra parcela será registrada como impacto operacional não recorrente no balanço da divisão latino-americana da companhia no primeiro trimestre de 2026.
Mercado chileno continuará funcionando
Apesar do encerramento da fábrica, a empresa informou que seguirá operando normalmente no mercado chileno.
A estratégia agora será abastecer o país com produtos fabricados em outras unidades do grupo espalhadas pelo mundo, além de ampliar o suporte de parceiros comerciais externos.
Em comunicado oficial, a Electrolux afirmou que continuará oferecendo produtos inovadores e competitivos aos consumidores locais mesmo após o encerramento da produção no Chile.
Reorganização atinge gigantes da indústria
O movimento da Electrolux acontece em meio a uma onda global de reestruturações no setor de eletrodomésticos.
Nos últimos anos, fabricantes tradicionais passaram a revisar operações, reduzir despesas e reorganizar centros produtivos diante da concorrência internacional e das mudanças no comportamento dos consumidores.
A divulgação detalhada da decisão também atende às exigências do regulamento da União Europeia, que obriga empresas listadas em bolsas europeias a informar medidas capazes de impactar resultados financeiros e operacionais.