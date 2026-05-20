Cidade brasileira vai ganhar mega centro logístico com 2 mil vagas de emprego

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A Shopee escolheu a cidade de Londrina, conhecida como “Pequena Londres”, para receber um novo centro de distribuição que promete movimentar a economia da região e gerar até 2 mil empregos diretos.

O anúncio foi feito pela prefeitura do município e marca mais um passo da gigante do comércio eletrônico na expansão logística pelo Brasil.

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A estrutura será instalada na região norte da cidade, próxima ao acesso da rodovia PR-445, considerada estratégica para ampliar o alcance das entregas da empresa.

Megaestrutura terá 100 mil metros quadrados

Segundo a administração municipal, o empreendimento ocupará uma área de aproximadamente 100 mil metros quadrados, sendo cerca de 33 mil metros quadrados de área coberta.

O novo centro logístico ficará responsável por atender cidades do Norte do Paraná, Oeste de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

A localização foi considerada fundamental para fortalecer a operação da Shopee e aumentar a velocidade das entregas na região.

Obras já começaram

De acordo com a Prefeitura de Londrina, as obras do empreendimento já foram iniciadas e estão sendo executadas por uma construtora de Goiânia.

A expectativa divulgada pela gestão municipal é de que a estrutura seja concluída em até 10 meses.

No entanto, documentos do TRX Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário apontam que a entrega oficial do imóvel para a SPX Logística Ltda., empresa ligada à Shopee, está prevista para julho de 2027.

A operação envolve um contrato estimado em R$ 135,5 milhões, com prazo de locação de 120 meses.

Estrutura será feita sob medida para a Shopee

O projeto será desenvolvido no modelo Built to Suit (BTS), formato em que o imóvel é construído especialmente para atender às necessidades da empresa que ocupará o espaço.

A estratégia vem sendo cada vez mais utilizada por gigantes da logística e do comércio eletrônico no Brasil.

Prefeitura comemora chegada da operação

O prefeito Tiago Amaral afirmou que a chegada da Shopee representa um avanço importante para o desenvolvimento econômico da cidade.

Já o secretário municipal de Obras e Pavimentação, Otávio Gomes, destacou que o empreendimento pode atrair novos investimentos e despertar o interesse de outras empresas pelo município.

Com a nova operação, Londrina reforça a posição de polo regional logístico e amplia sua importância no mapa do comércio eletrônico brasileiro.