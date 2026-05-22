Leo Prates promete renúncia se transição de 10 anos for inclusa na 6x1

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Relator da proposta sobre o fim da jornada 6x1, Leo Prates (Republicanos-BA), rejeitou incluir em seu parecer uma regra de transição de 10 anos, período defendido por representantes do setor econômico e integrantes da oposição.

"Eu garanto: eu não botarei minha assinatura em uma transição de 10 anos. [...] Eu não entrarei nessa barca de dez anos. Eu prefiro renunciar a essa relatoria do que assinar dez anos", disse Prates, no último seminário estadual de debate sobre a proposta, realizado em Manaus (AM), nesta sexta-feira, 22.

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Empresários e parlamentares ligados ao setor produtivo defendem um regra alongada. A transição de uma década consta nas duas emendas sugeridas à PEC.

Uma das emendas, no entanto, foi retirada após recuo de partidos do centrão pelas repercussões negativas. Atualmente, o relator negocia uma transição entre dois e cinco anos.

O governo quer o fim da escala 6x1 assim que o texto for aprovado no Congresso, com um tempo mínimo de adaptação, mas já fala em negociar uma transição de 2 a 3 anos.

Pilares

Prates já reforçou que trabalha com três pilares na proposta:

Redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais;

Fim da escala 6x1;

Manutenção dos salários.

Além disso, o republicano passou a adotar nas últimas semanas o discurso de que um dos focos do seu texto também será fortalecer a convenção coletiva e as negociações entre centrais sindicais e os empresários.