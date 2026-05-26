Flávio Bolsonaro pede para Trump classificar facções como terroristas

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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou ter pedido ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que classificasse as duas principais facções brasileiras, o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), como organizações terroristas.

O filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro esteve reunido com Trump nesta terça-feira, 26, no Salão Oval da Casa Branca, principal gabinete do presidente dos Estados Unidos. A informação foi revelada por Flávio na entrevista coletiva realizada após o encontro.

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Enquanto o Lula vai de joelhos, rastejando para implorar ao presidente americano (Donald) Trump que não declare organizações criminosas como CV e PCC como terroristas, eu faço o contrário. Eu fui exatamente fazer esse pedido expresso a ele para que ele declare organizações CV e PCC como organizações terroristas, sim, que é o que eles são. Flávio Bolsonaro (PL-RJ) - Senador e pré-candidato à Presidência

Ainda de acordo com Flávio, Trump não deu uma resposta definitiva sobre o assunto. “Ele ficou de avaliar, não deu resposta”, acrescentou o pré-candidato à Presidência.

Diferentemente de Flávio Bolsonaro, Lula se reuniu com Trump no dia 7 de maio e entregou ao presidente norte-americano uma proposta de cooperação para combater o crime organizado no Brasil.