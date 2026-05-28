Enrolado no caso Master, ex-governador desiste de disputar Senado

O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), desistiu de concorrer a uma vaga no Senado. A decisão foi comunicada ao presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, nesta quinta-feira, 28.

A definição acontece depois que a Polícia Federal (PF) apertou o cerco contra Castro. Na quarta, 26, ele foi alvo da nova fase da Operação Compliance Zero que investiga crimes financeiros envolvendo o Banco Master.

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A PF investiga a transferência de R$ 3 bilhões de recursos públicos, oriundos do Rioprevidência — fundo que gere os benefícios de 235 mil aposentados e pensionistas do estado — para o banco do empresário Daniel Vorcaro.

Além disso, a PF revelou que o banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, organizou e bancou um jantar para Cláudio Castro em Nova York com bifes folheados a ouro e a presença do famoso chef turco Nusret Gökçe, o Salt Bae, conhecido por atender celebridades, jogadores de futebol e chefes de Estado.

Nos bastidores, a desistência de Castro já era dada como certa depois da operação. Também havia o temor de que os episódios recentes pudessem causar ainda mais desgaste à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República.

Alternativa

O PL já estuda uma alternativa ao nome de Castro na disputa ao Senado. Trata-se do líder do partido na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante. Ele estava em segundo plano nas intenções partidárias, mas voltou a ter o nome defendido junto à cúpula do partido após a votação da PEC do fim da jornada 6x1.