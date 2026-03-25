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TSE

Cláudio Castro fica inelegível e desabafa: “Grande inconformismo"

Ex-governador do Rio informou que vai recorrer até última instância

Ane Catarine

Por Ane Catarine

25/03/2026 - 7:19 h | Atualizada em 25/03/2026 - 8:06

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Cláudio Castro está inelegível
Cláudio Castro está inelegível -

O ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL) foi declarado inelegível por oito anos após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na noite de terça-feira, 24. No julgamento, por 5 votos a 2, a maioria dos ministros entendeu que ele cometeu abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022.

Em pronunciamento após a decisão, Cláudio afirmou que recebeu a condenação com “grande inconformismo” e disse ter “plena convicção de que sempre governou o Rio de Janeiro dentro da legalidade, com responsabilidade e absoluto compromisso com a população”.

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O ex-governador disse ainda que o julgamento se baseou em fatos anteriores ao período eleitoral e, por isso, afirmou que vai recorrer e “lutar até a última instância”.

Um dia antes da decisão, Cláudio Castro renunciou ao cargo de governador na tentativa de interromper o julgamento, mas a estratégia não teve efeito.

Entenda o processo

O caso começou na Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, em 2022, após o Ministério Público Eleitoral e a coligação que apoiou Marcelo Freixo entrarem com ações de investigação eleitoral.

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As acusações incluem abuso de poder político e econômico, irregularidades no uso de recursos de campanha e condutas vedadas a agentes públicos no período eleitoral.

O Ministério Público Eleitoral e a campanha de Freixo também apontaram irregularidades envolvendo a Fundação Ceperj e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

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Tags:

Cláudio Castro Rio de Janeiro TSE

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