Nova classificação de PCC e CV pelos EUA acende alerta no Brasil. E agora?

Durante décadas, o crime organizado brasileiro foi tratado, dentro e fora do país, como aquilo que sempre pareceu ser: um gigantesco negócio clandestino. Brutal, armado, transnacional, sanguinário, milionário, mas ainda um negócio. O Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) matam por território, por rota, por dívida, por mercado. Não por religião. Não por ideologia. Não por revolução.

Agora, os Estados Unidos decidiram mudar o vocabulário.

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E, quando Washington muda o vocabulário, geralmente não muda só a gramática.

O anúncio feito pelo Departamento de Estado dos EUA de que o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) passarão a ser classificados como Organizações Terroristas Estrangeiras inaugura uma nova etapa na relação entre segurança pública, política internacional e soberania brasileira. Oficialmente, trata-se de combate ao crime organizado transnacional. Na prática, porém, o gesto abre uma caixa-preta diplomática que Brasília vinha tentando manter fechada.

Porque terrorismo, para os Estados Unidos, nunca é apenas uma definição jurídica. É uma licença operacional.

Quando terrorismo deixa de ser definição e vira ferramenta

O comunicado assinado pelo secretário de Estado Marco Rubio descreve as facções brasileiras como organizações violentas cuja influência atravessa fronteiras e ameaça interesses americanos. A retórica não é inédita. Ela já foi aplicada aos cartéis mexicanos, ao Tren de Aragua venezuelano e a grupos classificados sob a doutrina do “narcoterrorismo”, conceito que, nos últimos anos, virou uma espécie de chave-mestra geopolítica da política externa de Donald Trump.

Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) - Foto: Reprodução / SINDPPESP

O problema é que, quando o narcotráfico passa a ser tratado como terrorismo, mudam também os instrumentos de combate.

E é exatamente aí que começa o desconforto brasileiro.

"Então, essa nova classificação estabelecida pelos Estados Unidos deixa a gente um pouco preocupado, né? Isso de uma forma geral. Houve dois tipos de classificação: organizações terroristas especialmente designadas e organizações terroristas estrangeiras."



"A primeira já válida desde ontem; a segunda vale a partir do dia 5 de junho. Isso deixa, claro, a gente um pouco preocupado porque, além de gerar um tipo de reação, pode ser entendido inclusive como uma tentativa de ingerência aqui dentro, internamente no Brasil."

A avaliação é do mestre em Relações Internacionais e doutorando em Ciências Militares Neuton Silva Neto. E o temor não nasce apenas do simbolismo político da medida, mas do que ela produz nos bastidores das agências de inteligência.

"Eu estava lendo recentemente a entrevista do promotor do Ministério Público de São Paulo, Lincoln Gakiya, que é um dos mais ferrenhos combatentes do PCC, e ele estava deixando bem claro que, quando a gente tem a troca de uma organização criminosa para facção terrorista, modificam-se também os organismos que estão em combate. Então, antes era o FBI e o Departamento de Repressão a Narcóticos, que é o DEA dos Estados Unidos. Agora, acabam sendo repassados para a CIA e para as Forças Armadas."

É uma mudança silenciosa, mas profunda.

Sai o paradigma policial. Entra a lógica militar.

Sai a cooperação clássica entre órgãos investigativos. Entram inteligência estratégica, operações classificadas e interesses de segurança nacional.

Quando sai o FBI e entra a lógica de guerra

Em outras palavras: o PCC deixa de ser apenas caso de polícia e passa a integrar o mesmo ecossistema burocrático que os Estados Unidos utilizam para justificar ações extraterritoriais.

"Então, a preocupação é que um nível de cooperação que já havia sido estabelecido na última reunião entre o presidente Lula e o presidente Trump, houve um debate sobre cooperação internacional e o combate a essas duas organizações, acaba dando um passo atrás, porque agora os documentos de combate a essas duas organizações vão passar a ser classificados. Então, vai para a inteligência e para as Forças Armadas e, a partir de então, passam a ser documentos classificados, o que pode gerar uma redução no nível de cooperação internacional para o combate a essas organizações criminosas", explica o pesquisador.

O detalhe chama atenção porque a medida surge justamente num momento em que Brasília tentava ampliar mecanismos conjuntos de combate financeiro ao crime organizado. A ideia era atacar lavagem de dinheiro, rotas internacionais e estruturas empresariais clandestinas que sustentam as facções. Mas a classificação americana embaralha essa arquitetura.

A ironia é que, sob o discurso de cooperação, o movimento pode produzir justamente o contrário: menos compartilhamento, mais sigilo e maior assimetria entre os países.

Fantasma venezuelano entra na conversa

E existe um fantasma pairando sobre toda essa discussão.

Venezuela.

Nos corredores diplomáticos brasileiros, ninguém fala isso em voz muito alta. Mas todos pensam na mesma coisa: o precedente.

O governo Trump vem utilizando a narrativa do narcoterrorismo para ampliar sua presença operacional na América Latina. Embarcações bombardeadas no Caribe, operações fora de jurisdição e intervenções justificadas em nome da segurança hemisférica passaram a integrar o repertório da Casa Branca.

No Brasil, autoridades evitam falar em possibilidade concreta de ação militar americana. Mas também já não tratam o assunto como mera ficção conspiratória.

"Fora que a gente tem uma outra situação, porque essas operações de combate a essas organizações vão ser também feitas por esses dois organismos que eu falei, né? As Forças Armadas e a CIA. Então, não necessariamente a gente vai ver algo como aconteceu na Venezuela, mas a gente pode enfrentar, em algum momento, algum tipo de operação extraterritorial no intuito do combate dessas duas organizações criminosas", afirma Neuton.

"Então, a gente fica um pouco preocupado. Os Estados Unidos têm essa política de extraterritorialidade no combate ao terrorismo, então a gente fica um pouco com o pé atrás. A gente entende que a soberania nacional pode estar sendo violada, mesmo entendendo que há poucos indícios de acontecer no Brasil o que aconteceu na Venezuela, né? Que é basicamente a deposição de um presidente da República por parte do Exército dos Estados Unidos", completa.

Eleição brasileira atravessa Washington

A palavra soberania voltou ao centro do debate brasileiro e ela costuma reaparecer sempre que Washington resolve “ajudar” demais a América Latina.

O curioso é que toda essa escalada acontece em pleno calendário eleitoral brasileiro.

E aí o tema deixa de ser apenas segurança pública.

Passa a ser também disputa política.

A imprensa internacional percebeu rapidamente esse componente. O The New York Times destacou a pressão exercida pelos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o governo Trump para que as facções brasileiras fossem enquadradas como terroristas. O jornal lembrou os encontros de Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro com Donald Trump em Washington poucos dias antes do anúncio oficial.

O The Washington Post seguiu linha semelhante e apontou o incômodo do governo Lula com a medida, vista dentro do Planalto como potencial interferência externa no cenário político nacional.

Já a Al Jazeera foi ainda mais direta ao afirmar que Trump tenta “confundir a distinção entre atividades criminosas e terrorismo”.

Na avaliação do mestre em Relações Internacionais Neuton Silva Neto, no Brasil, a leitura feita por parte do governo é de que a classificação atende também a interesses políticos internos da família Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro e Donald Trump - Foto: Reprodução /Instagram /flaviobolsonaro

"Mas fica muito evidente uma tentativa de, vamos dizer assim, uma forçação, uma tentativa política de constranger o Estado brasileiro, capitaneada principalmente por Eduardo e por Flávio Bolsonaro. O próprio Eduardo deixou bem claro que o desejo dele é que aconteça no Brasil o que aconteceu no Afeganistão, o que eu acho muito difícil que ocorra em termos práticos. Mas a gente olha hoje com olhares atentos e bastante preocupado com quaisquer tipos de reflexos dessas ações."

"O próprio embaixador Celso Amorim, assessor-chefe da Assessoria Especial do Presidente da República, já havia também feito o alerta de preocupação. E agora vai entrar o nosso time do Itamaraty na tentativa de recuar ou de tentar convencer que não há necessidade de haver uma intervenção militar aqui no Brasil com o intuito de combate ao crime organizado ou de combate a essas duas facções."

"Vai ser o grande desafio agora, ainda mais em ano eleitoral. Aí a gente pode tentar entender mais para frente qual o intuito tanto dos Bolsonaros quanto do Paulo Figueiredo em convencer, em buscar o convencimento formal dos Estados Unidos para classificar essas duas facções como organizações terroristas. Qual o intuito político? Qual a tentativa de ganho político que eles vão tentar ter nos próximos anos, especialmente agora na eleição?"

Entre a soberania e o “combate ao crime”

Dentro do governo Lula, o discurso adotado tenta equilibrar duas linhas delicadas: endurecimento contra o crime organizado e defesa da soberania nacional.

A tarefa não é simples. Afinal, ninguém quer parecer leniente com PCC e CV. Mas também ninguém deseja transformar o Brasil em laboratório da política antiterror americana.

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, vocalizou essa reação em tom duro.

"O governo do presidente Lula foi o que combateu de maneira mais firme o crime organizado nesse país. A Operação Carbono Oculto não pegou o crime só ali no Bagrinho. Pegou o crime na lavagem de dinheiro da Faria Lima, do grande criminoso, dos ricaços e dos privilegiados que ganham com o crime organizado e que ganham com o tráfico de drogas."

Guilherme Boulos em Salvador - Foto: Thuane Maria/GOVBA

"O governo do presidente Lula foi mexer nesse vespeiro. Agora, a questão é: quem tem que fazer isso é o Brasil, é o povo brasileiro. Eu pergunto: alguém acha, de verdade, que o Donald Trump e os Estados Unidos estão preocupados com a segurança do povo aqui na periferia da Bahia ou de qualquer periferia do Brasil? Então, como quando foram lá na Venezuela, a preocupação deles não era isso, a preocupação deles era petróleo. Aqui, o que querem são minerais críticos, terras raras."



"Então, veja: o governo federal vai continuar sendo firme no combate ao crime organizado, defendendo a soberania brasileira. Quem cuida dos assuntos do Brasil é o povo brasileiro, e o governo é eleito pelo povo brasileiro. Infelizmente, a gente tem um grupo de lambigotas, de traidores da pátria, que tem atuado contra o Brasil. É importante dizer."

Bahia: a preocupação de quem está na linha de frente

Enquanto o debate sobre soberania, ingerência estrangeira e interesses políticos domina Brasília e Washington, quem está na linha de frente do combate às organizações criminosas tenta manter o foco em uma preocupação mais imediata: impedir que a nova classificação americana produza ruídos na cooperação internacional construída ao longo dos últimos anos.

O secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, afirma que o governo brasileiro deve acompanhar os desdobramentos da decisão dos Estados Unidos, mas ressalta a importância de preservar tanto a soberania nacional quanto os canais de colaboração entre os países no enfrentamento ao crime organizado transnacional.

Marcelo Werner, secretário da Segurança Pública da Bahia - Foto: Bruno Dias | Portal Massa!

"Aguardaremos os desdobramentos dessa decisão dos Estados Unidos, esperando que ela não afete, de nenhuma maneira, a soberania do nosso país e, logicamente, que também não prejudique as relações de cooperação internacional no combate às facções e organizações criminosas, não apenas do Brasil, mas também aquelas que possuem atuação internacional, especialmente na lavagem de capitais."

A declaração surge em um momento em que as forças de segurança brasileiras têm ampliado operações conjuntas com outros países para localizar lideranças criminosas e atingir estruturas financeiras ligadas às facções.

"Reforçamos o trabalho que realizamos aqui contra as facções criminosas em nosso país. Não apenas a Secretaria da Segurança Pública da Bahia, mas também as diversas secretarias de Estado e as forças de segurança têm atuado de forma integrada. Temos mantido bons relacionamentos e exemplos concretos de cooperação internacional, como ocorreu recentemente com a realização de seis prisões em conjunto com a Bolívia, alcançando importantes lideranças criminosas."

Para Werner, o desafio agora é impedir que a mudança de classificação anunciada por Washington enfraqueça mecanismos que vêm produzindo resultados concretos no combate ao crime organizado.

"Esperamos que nada disso venha a prejudicar uma boa relação internacional ou a nossa soberania. Pelo contrário, esperamos que essa decisão possa fortalecer ainda mais a cooperação que precisa existir no combate às facções criminosas, especialmente no enfrentamento à lavagem de capitais."

O secretário também chama atenção para uma mudança recente na legislação brasileira que, na avaliação das forças de segurança, amplia as ferramentas disponíveis para investigar e responsabilizar integrantes de organizações criminosas.

"Também é importante trazer um panorama sobre a Lei Antifacção, uma legislação recente promulgada pelo governo federal e sancionada pelo presidente da República. A norma passou a classificar determinadas ações praticadas por facções criminosas como crimes específicos, além de prever o aumento de penas, a redução de benefícios e a criação de novas ferramentas e instrumentos de investigação."

Segundo ele, a expectativa é que as novas medidas fortaleçam a capacidade do Estado brasileiro de enfrentar o avanço das facções sem abrir mão da autonomia nacional no tratamento do problema.

"Com isso, a polícia, o Ministério Público e o Poder Judiciário passam a contar com mecanismos mais eficazes para realizar um combate efetivo às organizações criminosas que atuam em nosso estado e em todo o país."

No fim das contas, o anúncio americano talvez diga menos sobre o PCC e o Comando Vermelho do que sobre o novo papel que os Estados Unidos querem exercer na América Latina.