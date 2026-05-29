Suspeito de aplicar golpes em turistas no Pelourinho é preso

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Um homem de 32 anos, investigado pelo crime de extorsão contra turistas no Centro Histórico de Salvador, foi preso nesta quarta-feira, 27, durante uma operação integrada entre a Polícia Civil da Bahia (PCBA) e o Departamento de Polícia Técnica (DPT). O suspeito foi localizado e detido por agentes no bairro do Pelourinho.

A prisão preventiva foi efetuada após investigações apontarem que o suspeito abordava visitantes de forma coercitiva na região turística. Sob o pretexto de realizar supostas práticas religiosas, ele constrangia as vítimas e exigia pagamentos em dinheiro mediante graves ameaças e intimidação.

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De acordo com o inquérito policial, uma das vítimas relatou em depoimento ter sido agarrada à força enquanto caminhava pelo Centro Histórico.

Ao recusar os serviços oferecidos, ela acabou cercada pelo suspeito e por comparsas, sendo forçada a realizar duas transferências bancárias via Pix para ser liberada.

Histórico de criminalidade e disfarce

As investigações apontam que o homem não agia sozinho. No dia 1º de abril deste ano, a Polícia Civil já havia cumprido um mandado de prisão preventiva contra a companheira do investigado, identificada como cúmplice direta nas abordagens criminosas.

Para enganar as vítimas e facilitar a coação, o casal utilizava vestimentas características de lideranças religiosas durante a execução dos golpes.

O homem foi encaminhado para a delegacia, onde passou pelos procedimentos formais de polícia judiciária e exames de corpo de delito. Ele permanece custodiado em uma unidade policial, à disposição do Poder Judiciário.

A ação foi coordenada por meio da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), que vem intensificando as operações de repressão a práticas ilícitas que coloquem em risco a integridade dos visitantes e comprometam a imagem da capital baiana.