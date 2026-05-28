Investigado por roubo contra turista é preso na Baixa dos Sapateiros

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Um homem de 31 anos, investigado por roubar um turista do Rio de Janeiro em Salvador, foi preso nesta quinta-feira, 28, na região da Baixa dos Sapateiros. A ação foi realizada pela Polícia Civil, com apoio do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Segundo a investigação, o suspeito participou do assalto ocorrido em fevereiro deste ano, no bairro de Nazaré. Na ocasião, a vítima, um turista carioca, teve o celular roubado após ser ameaçada com uma faca.

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De acordo com a Polícia Civil, outro envolvido no crime já havia sido preso anteriormente pela Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC).

Histórico criminal

O homem preso nesta quinta possui passagens pela polícia por crimes como furto, roubo, associação criminosa e tráfico de drogas.

Após a prisão, ele foi encaminhado para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde teve o mandado de prisão preventiva cumprido. O suspeito permanece custodiado e à disposição da Justiça.