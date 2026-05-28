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SALVADOR

Investigado por roubo contra turista é preso na Baixa dos Sapateiros

Homem possui passagens pela polícia por crimes como furto, roubo, associação criminosa

Leilane Teixeira
Por
Polícia Civil investiga crimes cometidos na Bahia
Polícia Civil investiga crimes cometidos na Bahia - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 31 anos, investigado por roubar um turista do Rio de Janeiro em Salvador, foi preso nesta quinta-feira, 28, na região da Baixa dos Sapateiros. A ação foi realizada pela Polícia Civil, com apoio do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Segundo a investigação, o suspeito participou do assalto ocorrido em fevereiro deste ano, no bairro de Nazaré. Na ocasião, a vítima, um turista carioca, teve o celular roubado após ser ameaçada com uma faca.

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De acordo com a Polícia Civil, outro envolvido no crime já havia sido preso anteriormente pela Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC).

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Histórico criminal

O homem preso nesta quinta possui passagens pela polícia por crimes como furto, roubo, associação criminosa e tráfico de drogas.

Após a prisão, ele foi encaminhado para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde teve o mandado de prisão preventiva cumprido. O suspeito permanece custodiado e à disposição da Justiça.

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Tags

baixa dos sapateiros Polícia Civil Roubo a turista Salvador

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