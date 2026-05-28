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BAHIA

Jovem morre 11 dias após sofrer queimaduras em casa incendiada pelo companheiro

Suspeito teria incendiado a residência onde a vítima estava com os três filhos

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Jovem morre 11 dias após sofrer queimaduras em casa incendiada pelo companheiro
Foto: Reprodução TV São Francisco

Uma jovem de 27 anos morreu em Salvador, na quarta-feira, 27, após passar 11 dias internada em decorrência de queimaduras causadas durante um incêndio criminoso.

O caso ocorreu no dia 16 de maio, em Irecê, no norte da Bahia. De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito é o companheiro dela, que teria incendiado a residência onde a vítima estava com os três filhos.

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As crianças, de 13, 10 e 5 anos, conseguiram fugir pelas escadas localizadas no quintal da casa. Já Rosangela da Silva Menezes sofreu ferimentos graves.

Atendimento

Ela recebeu os primeiros socorros de vizinhos e foi encaminhada inicialmente para uma unidade de saúde em Irecê. Posteriormente, acabou transferida para Salvador, onde seguia em tratamento médico até a confirmação da morte. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o sepultamento.

O suspeito, de 20 anos, foi localizado e preso no dia 20 de maio, em Goiânia, capital de Goiás. Segundo a polícia, ele foi autuado por feminicídio e permanece à disposição da Justiça.

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Tags

feminicídio irecê violência contra mulher

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