Suásticas nazistas são encontradas em sala da Escola de Música da Ufba

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Símbolos ligados ao nazismo foram encontrados em uma sala da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Salvador. As marcações apareceram em uma cadeira e em uma das paredes da sala 308 da unidade acadêmica.

O caso veio à tona na quarta-feira, 27. Até o momento, não há informações sobre a autoria das inscrições nem sobre quando elas teriam sido feitas dentro do espaço da universidade.

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Uma das imagens já foi removida. A outra, desenhada com caneta em uma cadeira da sala, ainda permanecia no local após a identificação do episódio.

A suástica foi utilizada pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial e se tornou um símbolo associado ao extremismo, ao racismo e à perseguição de minorias.



Em nota publicada nas redes sociais, o Diretório Acadêmico da Escola de Música da Ufba (DAEMUS) condenou o ocorrido e classificou o ato como uma manifestação de intolerância e ódio. A entidade destacou que a instituição possui histórico de defesa da democracia, da diversidade e dos direitos humanos.

"O Diretório Acadêmico da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia (DAEMUS) vem a público manifestar seu veemente repúdio diante do ato de vandalismo ocorrido na sala 308, onde foram encontradas cadeiras grafadas com o símbolo da suástica nazista."

"Tal símbolo representa, de forma inequívoca, ideias de ódio, intolerância, racismo e crimes contra a humanidade. A Universidade Federal da Bahia, por seus princípios históricos de democracia, pluralidade e respeito aos direitos humanos, não compactua — e jamais compactuará — com qualquer manifestação de cunho nazista, racista, preconceituosa ou discriminatória."

O diretório também afirmou que a Escola de Música deve ser preservada como um ambiente de inclusão, convivência e produção cultural, ressaltando que episódios dessa natureza atingem diretamente a comunidade acadêmica.

"A Escola de Música da UFBA é, por essência, um espaço de arte, cultura, respeito e inclusão. Atos como este ferem gravemente a comunidade acadêmica e todos os que nela convivem e constroem conhecimento diariamente."

Na manifestação, os estudantes cobraram que a universidade apure o caso, identifique os responsáveis e adote as medidas previstas pelas normas internas e pela legislação.

No Brasil, a divulgação ou utilização de símbolos nazistas é considerada crime. A legislação prevê pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa, para quem fabricar, comercializar, distribuir ou veicular emblemas, ornamentos ou propagandas com referências ao nazismo.

