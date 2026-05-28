Polícia apura relação entre produtora de funk e corpos achados em cemitério clandestino

A descoberta de um possível cemitério clandestino em Heliópolis, na Zona Sul de São Paulo, ganhou um novo desdobramento nesta quinta-feira, 28. A Polícia Civil confirmou a identidade da segunda vítima encontrada enterrada no local: Francisco Rubens Sousa Cruz, de 46 anos.

Os quatro corpos foram localizados ao longo de dois dias de buscas, entre segunda-feira, 25 e terça-feira, 26, em um terreno de proteção ambiental administrado pela Sabesp, na região conhecida pelos “prédios redondos”, em Cidade Nova Heliópolis.

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A investigação conduzida pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) trabalha com a hipótese de que os mortos tenham relação com uma produtora de funk da comunidade. A suspeita surgiu após o desaparecimento de funcionários da empresa nos últimos dias.

Antes da identificação de Francisco, a polícia já havia confirmado, na quarta-feira, 27, que outro corpo encontrado no terreno era de Jonas Barros de Oliveira, chamado de “Gigante”. Ele também teria ligação com a produtora musical e estava desaparecido desde a semana passada.

Segundo a apuração policial, os desaparecimentos ocorreram em sequência: um funcionário sumiu na quinta-feira, 21 e outros dois deixaram de ser vistos na sexta-feira, 22. Durante a perícia no terreno, investigadores encontraram uniformes associados à empresa.

As vítimas estavam com as mãos amarradas e enroladas em cobertores no momento em que foram encontradas. Peritos apontaram ainda que um dos corpos apresentava indícios de estar enterrado há mais tempo.

O DHPP continua investigando o caso para identificar os demais mortos e esclarecer a motivação e autoria dos homicídios. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML).

Em comunicado, a Sabesp informou que está colaborando com as autoridades.

A área onde os corpos foram encontrados já havia sido cenário de outra ocorrência semelhante no fim do ano passado. Na época, um cadáver também foi localizado enterrado na mesma rua após agentes da Guarda Civil Metropolitana perceberem sinais recentes de movimentação no solo.