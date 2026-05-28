Mototaxista é encontrado morto ao lado de veículo em Itapuã

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Um mototaxista foi morto a tiros na noite de quarta-feira, 27, na Rua Beira Rio, no bairro de Itapuã, em Salvador. Ele foi encontrado sem sinais vitais ao lado do veículo.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi identificado como Diego Barbosa Miranda, de 39 anos.

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Informações preliminares apontam que a vítima estava trabalhando, quando foi atingida pelos disparos.

Investigação

Segundo a Polícia Militar, agentes do 32º BPM foram acionados para verificar a denúncia sobre um homem morto e, ao chegarem ao local, constataram o fato.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e atestou o óbito. Em seguida, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realização da perícia e remoção do corpo.

Não há detalhes sobre a autoria e o que poderia ter motivado o crime. A 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) investiga o caso.

A PM informou que o policiamento segue reforçado com apoio de unidades especializadas e intensificação das rondas, visando ampliar a segurança da população.