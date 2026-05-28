Nordeste de Amaralina: violência cresce 150% no complexo em 2026

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O Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, registrou a maior alta de violência armada desde o início do monitoramento realizado pelo Instituto Fogo Cruzado na Bahia. Entre 1º de janeiro e 25 de abril de 2026, a região concentrou 26 tiroteios e 40 pessoas baleadas, sendo 30 mortas.

O território é formado pelos bairros do Nordeste de Amaralina, Vale das Pedrinhas, Chapada do Rio Vermelho e Santa Cruz.

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Crescimento dos casos em relação a 2025

Na comparação com o mesmo período de 2025, os números apontam aumento expressivo nos índices de violência armada. No ano passado, foram registrados 19 tiroteios, com 12 mortos e quatro feridos.

Com isso, os dados mostram crescimento de 37% no número de tiroteios, além de aumento de 150% no total de mortos, feridos e pessoas baleadas.

Ações policiais concentram ocorrências

Segundo o levantamento do Instituto Fogo Cruzado, a maior parte das ocorrências registradas em 2026 aconteceu durante operações ou intervenções policiais.

Dos 26 tiroteios contabilizados neste ano, 25 ocorreram durante ações policiais. Apenas um caso não teve relação com operações das forças de segurança.

Essas ocorrências deixaram 29 mortos e 10 feridos, totalizando 39 pessoas baleadas durante ações policiais. Isso significa que, das 40 pessoas atingidas por disparos no Complexo do Nordeste de Amaralina em 2026, 39 foram baleadas em ocorrências envolvendo ações policiais.

Mortes em ações policiais cresceram 190%

Os dados também apontam aumento da letalidade em operações policiais na região.

Entre 1º de janeiro e 25 de abril de 2025, dos 19 tiroteios registrados, 16 aconteceram durante ações policiais. Na ocasião, foram contabilizados 10 mortos e três feridos, totalizando 13 baleados.

Na comparação entre os dois anos, os tiroteios em ações policiais cresceram 56%. Já o número de mortos em operações aumentou 190%, enquanto os feridos cresceram 233%. O total de pessoas baleadas durante ações policiais teve aumento de 200%.

Histórico dos últimos anos

O levantamento também mostra a evolução dos índices de violência armada nos últimos anos no Complexo do Nordeste de Amaralina.

Entre 1º de janeiro e 25 de abril de 2023, a região registrou 16 tiroteios, com nove mortos e seis feridos. Desse total, 12 ocorrências aconteceram durante ações policiais, deixando sete mortos e cinco feridos.

Já no mesmo período de 2024, foram registrados oito tiroteios e sete mortos. Cinco dessas ocorrências aconteceram durante ações policiais, que resultaram em cinco mortes.