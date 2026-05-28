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BARRA DA ESTIVA

'Terra do morango': cidade da Chapada Diamantina completa um ano sem homicídios

Resultado foi celebrado pelas Forças de Segurança

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem 'Terra do morango': cidade da Chapada Diamantina completa um ano sem homicídios
Foto: Alberto Maraux

Conhecido como 'Terra do morango', o município de Barra da Estiva, na Chapada Diamantina, alcançou um marco histórico na área da Segurança Pública ao completar 365 dias sem registrar homicídios. O resultado foi celebrado pelas Forças de Segurança e representa um avanço no combate à violência letal na cidade.

A conquista é atribuída ao trabalho integrado das Polícias Militar e Civil, aliado às ações do programa Bahia pela Paz, iniciativa estratégica do Governo do Estado voltada à prevenção e redução da violência, especialmente entre crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social.

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O programa atua a partir de uma perspectiva ampliada de Segurança Pública, reunindo ações sociais, de cidadania, garantia de direitos e fortalecimento das atividades policiais.

De acordo com o comandante do 24º Batalhão de Polícia Militar (BPM), tenente-coronel Ronivaldo Pontes, o resultado é fruto da atuação conjunta das instituições e da colaboração da população.

“Enaltecemos a nossa tropa, formada por policiais dedicados, que atuam com profissionalismo e compromisso. Também agradecemos à comunidade de Barra da Estiva, que é nossa grande aliada por meio das denúncias e do apoio às ações preventivas”, afirmou.

O delegado titular da Delegacia Territorial de Barra da Estiva, Marcellino Kielmanowicz Amazonas, destacou que a intensificação das operações integradas e o uso da inteligência policial foram determinantes para alcançar o índice histórico.

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“É uma sensação de dever cumprido. As investigações qualificadas, aliadas ao trabalho de inteligência e ao uso da tecnologia, viabilizados pelos investimentos do Estado, também contribuíram diretamente para esse resultado”, ressaltou.

Segundo o delegado, a redução da violência também tem refletido diretamente na sensação de segurança da população.

“Recebemos esse retorno da comunidade, e isso é muito importante para nós”, completou.

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Tags

Homicídios Polícia Civil polícia militar

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