Foragido por serie de homicídios em Alagoas é preso em Salvador

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Um homem de 21 anos, investigado por uma sequência de homicídios em Alagoas, foi preso nesta quarta-feira, 27 em Salvador, após permanecer foragido.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito estava escondido no bairro do Nordeste de Amaralina, onde foi localizado durante uma ação integrada entre forças policiais da Bahia e de Alagoas.

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O preso como Pauã Lourenço da Silva. Além dos homicídios, ele também é investigado por ligação com o Comando Vermelho (CV) e atuação no tráfico de drogas.

Entre os crimes atribuídos ao jovem está o assassinato de Samantha Félix da Silva, de 21 anos, que estava grávida de quatro meses. O crime ocorreu em 4 de maio deste ano, em São Miguel dos Campos, no interior alagoano. Conforme a investigação, homens armados invadiram a residência da vítima e efetuaram os disparos. A polícia aponta que a motivação estaria relacionada a disputas ligadas ao tráfico de drogas.

Após ser detido, o suspeito foi encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde segue custodiado à disposição da Justiça. Até o momento, não há definição sobre eventual transferência para Alagoas.