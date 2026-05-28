Tráfico de armas: três homens são presos por venda ilegal na Bahia

Três homens foram presos nas primeiras horas desta quinta-feira, 28, durante a Operação Queda d’Água, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC). A ação ocorreu nas cidades de Salvador e Cachoeira e teve como foco o combate ao tráfico de drogas e à distribuição ilegal de armas de fogo.

De acordo com a Polícia Civil, ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão. Durante as diligências, os policiais apreenderam armas, munições, drogas, carregadores e outros materiais ligados à atividade criminosa.

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Prisão em Salvador

Em Salvador, nos bairros de Fazenda Coutos e Barbalho, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão relacionados a um homem de 43 anos, investigado por armazenamento e comércio ilegal de armas de fogo. Segundo as investigações, ele utilizava uma oficina mecânica e a própria residência para guardar os materiais ilícitos.

O suspeito foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo após os agentes encontrarem uma espingarda calibre 12, um revólver calibre .38 e munições. Ele também segue investigado por tráfico ilegal de armamentos.

Operação Queda d’Água - Foto: Polícia Civil

Prisão em Cachoeira

No município de Cachoeira, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão contra investigados ligados ao tráfico de drogas e com envolvimento em homicídios na região. Durante a operação, dois homens foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Nas ações, os policiais apreenderam duas pistolas, sendo uma delas com seletor de rajada, carregadores, incluindo um modelo do tipo caracol, munições, balanças de precisão, drogas e outros materiais relacionados à prática criminosa.

Operação Queda d’Água

De acordo com a Polícia Civil, a Operação Queda d’Água investiga uma organização criminosa com atuação entre Salvador e municípios do Recôncavo Baiano. As apurações apontam que o grupo possui estrutura organizada voltada ao abastecimento de drogas e armamentos destinados a integrantes envolvidos em ações criminosas nas regiões investigadas.

As diligências foram realizadas por equipes do DENARC, com apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE). O objetivo é localizar armas de fogo, drogas, aparelhos eletrônicos, documentos e outros elementos que possam fortalecer as investigações e ajudar na identificação de outros envolvidos.