Bahia registra redução de 21% em crimes violentos letais

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A Bahia registrou redução de 21,3% em crimes letais violentos no primeiro quadrimestre de 2026, se comparado ao mesmo período do ano passado. Entre janeiro e abril, a Polícia Civil da Bahia, por meio do Instituto de Segurança Pública, Estatística e Pesquisa Criminal (ISPE), registrou 1.348 casos do tipo, contra 1.712 em 2025.

Nos últimos dois anos, a redução foi de 13,1% nos casos registrados entre janeiro e dezembro. Em 2025, foram contabilizados 3.887 casos, 585 a menos que em 2024, quando foram registradas 4.472 ocorrências, o que representa uma redução de 13,1%.

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O que são crimes violentos letais?

Os crimes violentos letais agrupam delitos em que há intenção de matar ou a morte como consequência direta da ação criminosa.

Essa categoria abrange:

Homicídio

Latrocínio (roubo seguido de morte).

Lesão corporal seguida de morte.

Operações visam enfrentamento ao crime organizado

Segundo o órgão, a redução dos casos é reflexo do fortalecimento das ações de inteligência, das operações integradas entre as forças de segurança e do enfrentamento qualificado ao crime organizado em todo o território baiano.

No campo operacional, a Polícia Civil realizou mais de 550 operações em todo o estado e alcançou mais de 290 integrantes de grupos criminosos com atuação relevante em diferentes regiões da Bahia.

Somente em 2025, foram inauguradas 51 delegacias, entregues 373 novas viaturas e capacitados 6.987 policiais, além da aquisição de novos equipamentos, armamentos e tecnologias de investigação.