Delegado civil é encontrado morto em condomínio em Lauro de Freitas

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Um delegado da Polícia Civil foi encontrado morto dentro de um condomínio no bairro de Buraquinho, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na manhã desta quinta-feira, 28.

Conforme apuração do portal A TARDE, a vítima era Guilherme Gustavo Malta de Santa Cruz Pernambuco, de 53 anos, titular da 27ª Delegacia Territorial há quase 10 anos. Ele era responsável pela investigação do Caso Thamiris, adolescente morta no mês de março.

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De acordo com informações oficiais obtidas pela reportagem, o corpo foi localizado com sinais de disparos por arma de fogo, mas não se trata de homicídio.

"A Polícia Civil da Bahia se solidariza com familiares, amigos e colegas neste momento de dor", disse a corporação em nota.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realizou a expedição das guias para remoção e perícia, enquanto as circunstâncias do fato seguem sendo esclarecidas.

Quem era Guilherme Pernambuco

Natural de Recife, Guilherme Pernambuco integrou a Polícia Civil da Bahia em 2001, dedicando mais de duas décadas ao serviço público e à segurança da sociedade baiana.

Atualmente, exercia a titularidade da 27ª Delegacia Territorial de Itinga, unidade onde atuava há quase dez anos.

Caso semelhante envolvendo outro agente de segurança

O cabo da Polícia Militar Iran Silva, de 41 anos, foi encontrado morto dentro de casa na manhã desta terça-feira, 26, no município de Ipiaú, no interior da Bahia.

Segundo a Polícia Militar da Bahia, equipes da 55ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), onde o policial era lotado, foram acionadas após uma denúncia sobre uma pessoa ferida no imóvel.

Ao chegarem ao local, os agentes constataram a morte do policial militar. A área foi isolada para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e investigação das circunstâncias do caso.