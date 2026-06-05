Bebê de um ano morre após ser baleado durante ataque a tiros na Bahia

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Um bebê de apenas 1 ano morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo na noite de quinta-feira, 4, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A vítima foi identificada como Gael Almeida da Silva.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 12º Batalhão foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) após denúncias de tiros na Rua Maria Emília, localizada na região do Alto da Cruz.

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Ao chegarem ao local, os policiais encontraram duas vítimas baleadas: o bebê e um jovem de 19 anos. Ambos foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para uma unidade de saúde. Apesar dos esforços médicos, Gael não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Civil, informações preliminares apontam que a criança estava no colo do jovem quando um homem a bordo de uma motocicleta se aproximou e efetuou os disparos.

A 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari) investiga o caso como homicídio consumado e tentativa de homicídio. Guias periciais foram expedidas e diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar o autor dos disparos.

Após a ocorrência, policiais militares realizaram rondas e buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.