Desaparecida há 5 dias, mulher é encontrada viva em cisterna na Bahia

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Após cinco dias de aflição, o desaparecimento de Eva Ribeiro da Silva, de 43 anos, teve um final feliz. Ela foi localizada com vida, nesta quinta-feira, 4, dentro de uma cisterna na Fazenda Periquito, zona rural de Candiba, região no sudoeste da Bahia.

Eva foi encontrada por moradores da região que, em seguida, acionaram as equipes de resgate. Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros no local e, em seguida, a levaram para uma unidade de saúde local.

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No entanto, devido à necessidade de exames complementares e avaliação especializada, ela foi transferida para o Hospital Geral de Guanambi (HGG), onde permanece internada.

Até o momento, não há informações sobre como a mulher caiu no local e o que ocorreu durante o período em que esteve lá.

Desaparecimento de Eva

Eva havia sido vista pela última vez no domingo, 31, nas proximidades da residência onde mora, no centro da cidade. Durante o período de buscas, amigos e familiares relataram que a vítima enfrentava transtornos psicológicos e fazia uso contínuo de medicação.

A Polícia Civil chegou a divulgar um pedido de apoio para localizar a mulher.