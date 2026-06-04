Polícia apreende quase 1 tonelada de alimentos impróprios na RMS

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Quase 1 tonelada de carnes, queijos e outros produtos de origem animal, considerados impróprios para o consumo, foram apreendidos no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, durante a Operação Procedência. A ação foi deflagrada em conjunto pela Polícia Civil da Bahia (PCBA) e Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab).

Durante fiscalizações realizadas nesta quarta-feira, 3, foram constatadas diversas irregularidades sanitárias em estabelecimentos comerciais localizados no bairro de Itinga, investigados por produzir e comercializar alimentos sem a devida autorização dos órgãos competentes.

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As equipes também fizeram a inspeção de outros dois estabelecimentos na mesma localidade. Nessas novas ações, técnicos da Adab identificaram outra grande quantidade de produtos de origem animal sem comprovação de procedência, com indícios de utilização de registros sanitários falsificados, além de alimentos armazenados em condições inadequadas de conservação e higiene.

Ao final da operação, foram apreendidos aproximadamente 975 quilos de carnes, queijos e outros produtos de origem animal considerados impróprios para o consumo humano. As medidas administrativas cabíveis foram adotadas para a inutilização e o descarte do material.

Profissionais envolvidos

A ação contou com a participação de policiais civis da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), fiscais e médicos-veterinários da Adab, além do apoio da Polícia Militar da Bahia, por meio da 49ª Companhia Independente da Polícia Militar (49ª CIPM).

De acordo com a PC, as investigações prosseguirão para apurar a responsabilidade dos envolvidos e a eventual caracterização de infrações penais e administrativas relacionadas à comercialização clandestina de alimentos.