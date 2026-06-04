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Adolescente é decapitado após ser tirado de casa à força na RMS

Cinco criminosos invadiram a residência da vítima e a executaram a tiros

Luiza Nascimento
Por
Ilustrativa
Ilustrativa - Foto: Polícia Civil/Divulgação

Um adolescente de 17 anos foi decapitado em via pública em Dias D'ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na madrugada desta quinta-feira, 4. Rai Ferreira Silva foi morto a tiros na Segunda Travessa Alvorada, no bairro Jardim Alvorada, após ser retirado de casa à força por cinco criminosos.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar informou que guarnições da 36ª CIPM foram acionadas para averiguar a informação de uma pessoa caída ao solo, sem sinais vitais. Ao chegarem ao local, os agentes constataram o fato.

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A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para remoção do corpo e realização da perícia.

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Motivação do crime

Segundo informações preliminares, o crime teria relação com o tráfico de drogas, o que não foi confirmado pelos órgãos oficiais.

Rondas e buscas foram realizadas a fim de encontrar suspeitos, mas ninguém foi preso.

A 25ª Delegacia Territorial (DT/Dias D'Ávila) investiga o homicídio. Guias periciais e de remoção foram expedidas. Diligências são realizadas pela unidade policial para esclarecer a autoria e motivação do crime.

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