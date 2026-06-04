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Homem é preso por tentar matar vítima após briga por carregador na BA

Sob efeito de álcool, o suspeito invadiu a fazenda do rival e tentou assassiná-lo

Luiza Nascimento
Por
Foto ilustrativa
Foto ilustrativa - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Um homem de 44 anos foi preso preventivamente, na manhã desta quinta-feira, 4, por tentativa de homicídio no município de Jiquiriçá, no centro-sul da Bahia, motivada por um empréstimo de carregador.

No dia 12 de fevereiro, o suspeito invadiu uma fazenda na zona rural, sob efeito de álcool. Ele entrou na residência de Elielson Oliveira dos Santos, de 33 anos, armado com um facão, após uma discussão motivada pela cobrança da devolução do objeto.

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Sobre a prisão

O suspeito foi alcançado pela Polícia Civil, durante a Operação Malhas da Lei, cumprido em Cravolândia, na mesma região. A ação foi realizada por equipes da Delegacia Territorial (DT/Jiquiriçá), com apoio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Leste) da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus).

Com o cumprimento do mandado, expedido pela Vara Criminal da Comarca de Ubaíra, o homem foi submetido aos exames de praxe no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e permanece à disposição da Justiça.

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Bahia carregador Polícia

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