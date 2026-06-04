Mulher marca com vítima para extorquir R$ 100 mil e é presa na Bahia

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Uma mulher, de 28 anos, pertencente a um grupo criminoso, foi presa em flagrante por extorsão qualificada na última terça-feira, 2, no município de Pindobaçu, no norte da Bahia. Ela foi localizada ao marcar com a vítima para receber R$ 100 mil.

A pessoa ameaçada, de 42 anos, começou a ser coagida após conhecer os golpistas enquanto procurava tratamento psicológico nas redes sociais. Logo, o grupo começou a fazer exigências financeiras.

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Ao se negar a transferir outros valores, a vítima foi ameaçada. A Polícia Civil, por meio da Delegacia Territorial (DT/Pindobaçu), iniciou as investigações após ser procurada pela vítima, que registrou a ocorrência.

Como a mulher foi presa?

A vítima aceitou se encontrar com uma das suspeitas, para fazer a entrega do valor solicitado. Na data estabelecida, a investigada compareceu ao local combinado e aguardava a chegada da mulher, mas foi surpreendida pelos policiais.

Na ocasião, eles realizaram a abordagem e em seguida, a autuação em flagrante. Sem apresentar resistência, ela foi encaminhada à unidade policial para o registro e outras medidas cabíveis.

Com a suspeita, foi apreendido um aparelho celular que será submetido à análise pericial para aprofundamento das investigações, que prosseguem com o objetivo de identificar e responsabilizar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.