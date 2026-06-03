OPERAÇÃO POLICIAL
"Dose Final": investigado por comercializar Mounjaro roubado é preso
Homem atuava em quadrilha de roubo a farmácias e tráfico de drogas
Mais um investigado foi preso nesta quarta-feira, 3, durante a Operação Dose Final, elevando para 18 o número de capturados na ação da Polícia Civil da Bahia contra uma organização criminosa suspeita de envolvimento em roubos a farmácias, tráfico de drogas, tráfico de armas e lavagem de dinheiro.
O novo alvo é um homem de 33 anos apontado pelas investigações como integrante do núcleo responsável pela receptação e comercialização de medicamentos roubados.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito atuava tanto na compra quanto na distribuição dos produtos obtidos de forma ilícita, contribuindo para o abastecimento do mercado clandestino de medicamentos.
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Operação Dose Final
Deflagrada nesta quarta-feira, a Operação Dose Final já cumpriu 18 mandados de prisão preventiva e 41 mandados de busca e apreensão.
Além das prisões, a Justiça autorizou o bloqueio de bens e valores que chegam a R$ 12,5 milhões. A medida tem como objetivo enfraquecer a estrutura financeira da organização criminosa investigada.
As investigações continuam para identificar outros envolvidos e aprofundar a apuração sobre as atividades criminosas atribuídas ao grupo.