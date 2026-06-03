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OPERAÇÃO POLICIAL

"Dose Final": investigado por comercializar Mounjaro roubado é preso

Homem atuava em quadrilha de roubo a farmácias e tráfico de drogas

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem "Dose Final": investigado por comercializar Mounjaro roubado é preso
Foto: Divulgação Polícia

Mais um investigado foi preso nesta quarta-feira, 3, durante a Operação Dose Final, elevando para 18 o número de capturados na ação da Polícia Civil da Bahia contra uma organização criminosa suspeita de envolvimento em roubos a farmácias, tráfico de drogas, tráfico de armas e lavagem de dinheiro.

O novo alvo é um homem de 33 anos apontado pelas investigações como integrante do núcleo responsável pela receptação e comercialização de medicamentos roubados.

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De acordo com a Polícia Civil, o suspeito atuava tanto na compra quanto na distribuição dos produtos obtidos de forma ilícita, contribuindo para o abastecimento do mercado clandestino de medicamentos.

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Operação Dose Final

Deflagrada nesta quarta-feira, a Operação Dose Final já cumpriu 18 mandados de prisão preventiva e 41 mandados de busca e apreensão.

Além das prisões, a Justiça autorizou o bloqueio de bens e valores que chegam a R$ 12,5 milhões. A medida tem como objetivo enfraquecer a estrutura financeira da organização criminosa investigada.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e aprofundar a apuração sobre as atividades criminosas atribuídas ao grupo.

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Tags

medicamentos Operação Dose Final Polícia Civil tráfico de drogas

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