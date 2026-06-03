Irmãos suspeitos de matar cigano são presos durante operação na Bahia

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Investigadores da Polícia Civil da Bahia prenderam, na manhã desta quarta-feira, 3, dois irmãos, de 59 e 54 anos, suspeitos de executar a tiros o cigano Josemar da Costa Almeida, no dia 20 de março deste ano, no município de Queimadas, no nordeste da Bahia.

A dupla foi detida, nos bairros Jardim Luzense e Centro, no município de Santaluz, no semiárido baiano, durante a Operação Consanguíneos. Eles foram presos por força de mandado de prisão preventiva e também em flagrante, após os policiais encontrarem na residência deles armas e munições.

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O tio deles, um idoso, de 65 anos, também foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, depois do cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa dele. Foi encontrado no imóvel dele um arma.

Durante as diligências, os investigadores cumpriram quatro mandados de busca e apreensão nos endereços do presos. Nos locais, foram encontrados uma espingarda, um revólver, uma pistola, munições diversas, carregadores e dois aparelhos celulares.

Os suspeitos foram encaminhados à uma unidade policial e segue à disposição da Justiça. O material apreendido passará por perícia.

A Operação Consanguíneos foi deflagrada por policiais civis da Delegacia Territorial (DT/Queimadas), da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Serrinha), da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Senhor do Bonfim) e dos Grupos de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti/Centro-Norte e Serrinha).