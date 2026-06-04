Homem é preso com 100 kg de maconha na Bahia destinada à facção do RJ

Um homem foi preso, nesta quarta-feira, 3, no município de Itabela, no extremo sul da Bahia, com 102 kg de maconha. A droga tinha como destino o abastecimento de facções criminosas dominantes de comunidades do Rio de Janeiro.

A Polícia Federal realizou prisão do suspeito, bem como a apreensão do entorpecente que estava oculto dentro de um veículo que ele conduzia. Ambos foram encaminhados à delegacia da PF local, para lavratura do auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico interestadual de drogas.

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Após as formalidades de praxe, ele será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A ação, desenvolvida no contexto da Força-Tarefa Missão Redentor II, contou com o trabalho de inteligência da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) Porto Seguro/BA.

Apreensões de maconha recentes na Bahia

Um homem de 44 anos e uma mulher de 23 foram presos em flagrante por tráfico de drogas na terça-feira, 2, no bairro da Barra, em Salvador. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos foram abordados por policiais militares enquanto estavam em um veículo utilizado para a comercialização de queijos. Durante a fiscalização, os agentes encontraram porções de maconha e cocaína no automóvel.

Duas pessoas foram presas no dia 26 de maio, em um condomínio de luxo no bairro de Stella Maris, em Salvador, durante desdobramentos da Operação Naufragium. No local, os agentes apreenderam um quilo de maconha do tipo conhecida como “gourmet”, armazenada em dois sacos maiores e quatro porções menores, duas balanças de precisão e um celular.

Já no dia 22 de maio, uma mulher foi presa após tentar entrar com droga no Conjunto Penal de Feira de Santana. Ela estava com uma porção de maconha escondida nas partes íntimas. O entorpecente foi identificado pelo equipamento BodyScan, usado no sistema de segurança.