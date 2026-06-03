MISTÉRIO E MORTE
Jardineiro sequestrado em Trancoso é encontrado morto em Caraíva
Homem estava desaparecido desde sábado, quando foi levado de casa por homens armados
As buscas pelo jardineiro Felipe Henrique Ferreira, de 34 anos, chegou ao fim, na tarde desta terça-feira, 2, de forma trágica. O corpo dele foi localizado em uma área de eucalipto em Caraíva, três dias após ele ter sido raptado em Trancoso. Ambos distritos pertencem a Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.
Segundo relatos de familiares, Felipe da Bike, como bastante conhecido, foi levado de casa, durante a madrugada do sábado, 30, por homens armados que fingiram ser policiais. O corpo estava em uma área de difícil acesso, em uma estrada entre os assentamentos Chico Mendes e Frutos da Terra.
Informações preliminares indicam que o trabalhador foi assassinado por integrantes da facção Comando Vermelho (CV). A motivação ainda é um mistério, já que, segundo a família de Felipe, ele não se envolvia com a criminalidade, inclusive, era religioso.
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Até a noite desta quarta-feira, 3, nenhum suspeito havia sido identificado e preso. A Polícia Civil de Porto Seguro segue investigando o caso.