Jardineiro sequestrado em Trancoso é encontrado morto em Caraíva

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As buscas pelo jardineiro Felipe Henrique Ferreira, de 34 anos, chegou ao fim, na tarde desta terça-feira, 2, de forma trágica. O corpo dele foi localizado em uma área de eucalipto em Caraíva, três dias após ele ter sido raptado em Trancoso. Ambos distritos pertencem a Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.

Segundo relatos de familiares, Felipe da Bike, como bastante conhecido, foi levado de casa, durante a madrugada do sábado, 30, por homens armados que fingiram ser policiais. O corpo estava em uma área de difícil acesso, em uma estrada entre os assentamentos Chico Mendes e Frutos da Terra.

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Informações preliminares indicam que o trabalhador foi assassinado por integrantes da facção Comando Vermelho (CV). A motivação ainda é um mistério, já que, segundo a família de Felipe, ele não se envolvia com a criminalidade, inclusive, era religioso.

Até a noite desta quarta-feira, 3, nenhum suspeito havia sido identificado e preso. A Polícia Civil de Porto Seguro segue investigando o caso.