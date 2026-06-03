Polícia apreende 365 'espadas' em fábrica clandestina na Bahia

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Cerca de 365 artefatos explosivos semiprontos - popularmente conhecidos como espadas -, foram apreendidos por investigadores da Polícia Civil, na região da Sapucaia, na zona rural de Cruz das Almas, recôncavo baiano, nesta terça-feira, 2. A apreensão do material se deu durante a Operação Em Chamas.

Os policiais do Setor de Investigação da Delegacia Territorial de Cruz das Almas foram informados, por meio de denúncia anônima, sobre a existência de uma fábrica clandestina de fogos de artifício que funcionava em um imóvel na localidade.

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Com base nas informações recebidas, equipes do Setor de Investigação da Delegacia Territorial de Cruz das Almas realizaram diligências e identificaram o local.

Material apreendido foi encaminhado para unidade policial - Foto: Reprodução

Durante a operação, foram apreendidos seis rolos de barbante encerado, uma máquina de enrolar espadas, 26 bambus cortados e cozidos, três socadores e outros materiais utilizados no processo de produção.

Todo o material foi encaminhado à delegacia. Ninguém foi preso e a polícia trabalha para identificar o responsável pela residência e pela fabricação dos fogos.