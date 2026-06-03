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OPERAÇÃO EM CHAMAS

Polícia apreende 365 'espadas' em fábrica clandestina na Bahia

Material foi encontrado na zona rural de Cruz das Almas durante operação

Andrêzza Moura
Por
Espadas foram encontradas em uma residência
Espadas foram encontradas em uma residência - Foto: Reprodução

Cerca de 365 artefatos explosivos semiprontos - popularmente conhecidos como espadas -, foram apreendidos por investigadores da Polícia Civil, na região da Sapucaia, na zona rural de Cruz das Almas, recôncavo baiano, nesta terça-feira, 2. A apreensão do material se deu durante a Operação Em Chamas.

Os policiais do Setor de Investigação da Delegacia Territorial de Cruz das Almas foram informados, por meio de denúncia anônima, sobre a existência de uma fábrica clandestina de fogos de artifício que funcionava em um imóvel na localidade.

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Com base nas informações recebidas, equipes do Setor de Investigação da Delegacia Territorial de Cruz das Almas realizaram diligências e identificaram o local.

Material apreendido foi encaminhado para unidade policial
Material apreendido foi encaminhado para unidade policial - Foto: Reprodução

Durante a operação, foram apreendidos seis rolos de barbante encerado, uma máquina de enrolar espadas, 26 bambus cortados e cozidos, três socadores e outros materiais utilizados no processo de produção.

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Todo o material foi encaminhado à delegacia. Ninguém foi preso e a polícia trabalha para identificar o responsável pela residência e pela fabricação dos fogos.

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Tags

cruz das almas fábrica clandestina guerra de espadas

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