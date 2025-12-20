BAHIA
Guerra de espadas é liberada em cidade do interior da Bahia
Decisão foi tomada após acordo com a Justiça
Por Cássio Moreira
O Ministério Público da Bahia (MP-BA) firmou um acordo com a Associação Cultural dos Espadeiros e a Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim, no interior do estado, para autorizar a realização da guerra de espadas no próximo ano.
O acordo, firmado na sexta-feira, 19, prevê a necessidade de um espaço próprio para o exercício da atividade tradicional, seguindo as diretrizes técnicas pedidas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).
Recomendações
O TAC prevê algumas medidas de segurança por conta do risco da atividade, considerada de alto risco. Entre elas, está a escolha de um lugar 'isolado' e distante de locais como postos de combustíveis, hospitais e escolas.
A criação de rotas de fuga, iluminação de emergência, e a presença de brigadistas e pontos de primeiros socorros próximos, também estão entre as exigências previstas no termo.
Normas técnicas
Além das exigências citadas acima, o TAC também sinaliza para a necessidade de que as espadas usadas sejam fabricadas dentro das normas de segurança do Exército brasileiro.
Será papel da Associação Cultural dos Espadeiros de Senhor do Bonfim apresentar o Certificado de Registro (CR) da fabricante do material, que passará por uma análise técnica para garantir que está seguindo as normas.
