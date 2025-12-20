Incra reconhece terras do quilombo Pitanga de Palmares

Ao menos 289 famílias moram no quilombo Pitanga dos Palmares. - Foto: Divulgação | Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) reconheceu oficialmente as terras da comunidade quilombola Pitanga de Palmares, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. O quilombo ganhou repercussão após a líder quilombola e ialorixá, Mãe Bernadete Pacífico, ser assassinada dentro de casa.

Com 854,2 hectares e localizado às margens da BA-093, ao menos 289 famílias moram no quilombo Pitanga dos Palmares.

A medida consta na Portaria nº 1.516, publicada no Diário Oficial da União (DOU) na quarta-feira, 18, e entra em vigor sete dias após a data de sua publicação.

De acordo com a medida, a área total reconhecida é de 10,1 hectares, correspondente ao imóvel denominado Fazenda São José. Desse total, 7,5 hectares são de domínio privado, referentes a áreas com registro em matrículas imobiliárias, e 2,5 hectares são de domínio público, sem registro imobiliário, identificados como área residual possivelmente devoluta do Estado da Bahia.

Segundo a portaria, a área pública deverá ser objeto de um Procedimento Administrativo de Discriminação de Terras Devolutas, conduzido pelo órgão de terras do Governo da Bahia.

A portaria detalha ainda os limites da área reconhecida. Ao norte, a fazenda confronta com um riacho e com o Sítio Amaral; a leste, com o riacho, o Sítio Amaral e a faixa de domínio da rodovia estadual BA-524; ao sul, com a própria BA-524; e, a oeste, com área de propriedade particular.