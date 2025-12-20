Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Incra reconhece terras do quilombo Pitanga de Palmares

O quilombo ganhou repercussão após assassinato da líder quilombola e ialorixá, Mãe Bernadete Pacífico

Carla Melo

Por Carla Melo

20/12/2025 - 10:55 h
Ao menos 289 famílias moram no quilombo Pitanga dos Palmares.
Ao menos 289 famílias moram no quilombo Pitanga dos Palmares. -

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) reconheceu oficialmente as terras da comunidade quilombola Pitanga de Palmares, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. O quilombo ganhou repercussão após a líder quilombola e ialorixá, Mãe Bernadete Pacífico, ser assassinada dentro de casa.

Com 854,2 hectares e localizado às margens da BA-093, ao menos 289 famílias moram no quilombo Pitanga dos Palmares.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A medida consta na Portaria nº 1.516, publicada no Diário Oficial da União (DOU) na quarta-feira, 18, e entra em vigor sete dias após a data de sua publicação.

Leia Também:

Mais de quatro toneladas de maconha são apreendidas na Bahia
Ilhéus é reconhecida como capital nacional do cacau e do chocolate
Caso de intoxicação na Univasf é encerrado sem conclusão

De acordo com a medida, a área total reconhecida é de 10,1 hectares, correspondente ao imóvel denominado Fazenda São José. Desse total, 7,5 hectares são de domínio privado, referentes a áreas com registro em matrículas imobiliárias, e 2,5 hectares são de domínio público, sem registro imobiliário, identificados como área residual possivelmente devoluta do Estado da Bahia.

Segundo a portaria, a área pública deverá ser objeto de um Procedimento Administrativo de Discriminação de Terras Devolutas, conduzido pelo órgão de terras do Governo da Bahia.

A portaria detalha ainda os limites da área reconhecida. Ao norte, a fazenda confronta com um riacho e com o Sítio Amaral; a leste, com o riacho, o Sítio Amaral e a faixa de domínio da rodovia estadual BA-524; ao sul, com a própria BA-524; e, a oeste, com área de propriedade particular.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

incra Mãe Bernadete Pacífico QUILOMBOLA reforma agrária simões filho terras devolutas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ao menos 289 famílias moram no quilombo Pitanga dos Palmares.
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Ao menos 289 famílias moram no quilombo Pitanga dos Palmares.
Play

Triplo homicídio: vídeo mostra trabalhadores antes de tragédia

Ao menos 289 famílias moram no quilombo Pitanga dos Palmares.
Play

Acidente com caminhão desgovernado deixa cinco mortos na Chapada Diamantina

Ao menos 289 famílias moram no quilombo Pitanga dos Palmares.
Play

Ataque a tiros em bar deixa quatro pessoas baleadas na Bahia

x