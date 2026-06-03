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Casal é preso por usar carrinho de queijo coalho para vender drogas em Salvador

Suspeitos foram flagrados durante abordagem na Barra

Victoria Isabel
Por
Policiais apreenderam uma balança de precisão e R$ 400 em espécie
Policiais apreenderam uma balança de precisão e R$ 400 em espécie - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um homem de 44 anos e uma mulher de 23 foram presos em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira, 2, no bairro da Barra, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos foram abordados por policiais militares enquanto estavam em um veículo utilizado para a comercialização de queijos. Durante a fiscalização, os agentes encontraram porções de maconha e cocaína no automóvel.

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Além dos entorpecentes, os policiais apreenderam uma balança de precisão e R$ 400 em espécie. Todo o material foi encaminhado para a Central de Flagrantes (Cenflag), onde a ocorrência foi registrada.

A Polícia Civil informou que guias para perícia foram expedidas para auxiliar nas investigações.

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Após serem autuados em flagrante por tráfico de drogas, o homem e a mulher permaneceram custodiados e estão à disposição do Poder Judiciário. As circunstâncias da comercialização dos entorpecentes serão apuradas pela polícia.

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Polícia Civil Salvador tráfico de drogas

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