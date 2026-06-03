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Policial militar recebe pedrada no rosto durante perseguição na Bahia

Homem teria utilizado o estilingue para cometer a agressão

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem Policial militar recebe pedrada no rosto durante perseguição na Bahia
Foto: 79ª CIPM

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante após ferir uma policial militar durante uma ocorrência registrada na manhã de segunda-feira, 1º, no centro de Poções, no sudoeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 79ª CIPM realizavam rondas na região quando foram acionadas para averiguar uma denúncia de ameaça contra um transeunte. Ao localizar o suspeito, os agentes encontraram com ele uma faca e um estilingue.

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Ainda segundo a corporação, o homem desobedeceu à ordem de abordagem e tentou fugir. Durante o acompanhamento, ele teria utilizado o estilingue para lançar pedras contra os policiais.

Uma das pedras atingiu uma policial militar no rosto, provocando lesão e sangramento. A viatura utilizada pela guarnição também foi atingida durante a ação.

Prisão em flagrante

Após a agressão, os policiais conseguiram conter o suspeito, que continuou resistindo à prisão. Tanto ele quanto a policial ferida foram encaminhados para atendimento médico.

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Conforme informou a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal praticada contra agente de segurança pública e resistência.

O suspeito foi apresentado na Delegacia Territorial de Poções junto com o estilingue e a arma branca apreendidos. Após os procedimentos legais, ele permaneceu sob custódia e está à disposição da Justiça.

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Tags

agressão policial militar

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