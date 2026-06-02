Idoso condenado por homicídio é preso no sudoeste da Bahia

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Investigadores da Delegacia Territorial de Palmas do Monte Alto cumpriram um mandado de prisão definitiva por condenação contra um idoso, de 71 anos, sentenciado a 15 anos, quatro meses e 15 dias em regime fechado por homicídio. O crime ocorreu em 2001.

O homem foi detido, nesta terça-feira, 2, no Povoado de Três Irmãos, zona rural de Palmas de Monte Alto, no sudoeste da Bahia. O mandado de prisão foi expedido pela Vara Criminal de Palmas do Monte Alto.

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O acusado foi conduzido a uma unidade policial do município e, em seguida, transferido para a Delegacia Territorial (DT/Guanambi), onde permanece custodiado à disposição da Justiça.