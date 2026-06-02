Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

LOCALIZADO

Idoso condenado por homicídio é preso no sudoeste da Bahia

Homem, de 71 anos, vai cumprir pena superior a 15 anos em regime fechado

Andrêzza Moura
Por
Homem vai cumprir pena em regime fechado
Homem vai cumprir pena em regime fechado - Foto: Divulgação Polícia Civil

Investigadores da Delegacia Territorial de Palmas do Monte Alto cumpriram um mandado de prisão definitiva por condenação contra um idoso, de 71 anos, sentenciado a 15 anos, quatro meses e 15 dias em regime fechado por homicídio. O crime ocorreu em 2001.

O homem foi detido, nesta terça-feira, 2, no Povoado de Três Irmãos, zona rural de Palmas de Monte Alto, no sudoeste da Bahia. O mandado de prisão foi expedido pela Vara Criminal de Palmas do Monte Alto.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

DESCUMPRIMENTO DA LEI

Casal é preso por ameaça e descumprimento de medida protetiva na Bahia
Casal é preso por ameaça e descumprimento de medida protetiva na Bahia imagem

APREENSÃO DROGAS

Polícia apreende 37 kg de cocaína avaliados em R$ 1,4 milhão na Bahia
Polícia apreende 37 kg de cocaína avaliados em R$ 1,4 milhão na Bahia imagem

VISTORIA

Casal é preso com 500 camisas falsificadas da Seleção Brasileira na Bahia
Casal é preso com 500 camisas falsificadas da Seleção Brasileira na Bahia imagem

O acusado foi conduzido a uma unidade policial do município e, em seguida, transferido para a Delegacia Territorial (DT/Guanambi), onde permanece custodiado à disposição da Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

condenado Condenado localizado idoso preso Palmas do Monte Alto

Relacionadas

Mais lidas