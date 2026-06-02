Casal é preso com 500 camisas falsificadas da Seleção Brasileira na Bahia

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Um homem e uma mulher foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após serem flagrados transportando 500 camisas falsificadas da Seleção Brasileira na Bahia, além de uma grande quantidade de mercadorias com suspeita de irregularidade na BR-407, em Juazeiro, no norte da Bahia.

A ocorrência foi registrada na segunda-feira (1º), durante uma ação de fiscalização na rodovia. Os suspeitos retornavam de São Paulo quando tiveram o veículo abordado pelos policiais.

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Segundo a PRF, durante a vistoria, os agentes encontraram as camisas com características que levantaram suspeitas de falsificação. Questionada, a dupla informou que os produtos seriam destinados à revenda em um estabelecimento comercial.

Outros itens apreendidos

Além das camisetas, os policiais localizaram diversos itens sem documentação fiscal. Entre os materiais apreendidos estavam:

40 aparelhos celulares;

30 baterias portáteis;

100 escovas elétricas;

300 cabos para carregamento;

100 carregadores de celular;

80 conjuntos infantis da seleção brasileira;

outras 88 camisas de marcas diversas que também apresentavam possíveis sinais de falsificação.

A carga foi recolhida e encaminhada à Receita Federal, órgão responsável por analisar a procedência dos produtos e adotar as providências administrativas e legais cabíveis. O caso segue sob apuração.