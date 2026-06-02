Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

VISTORIA

Casal é preso com 500 camisas falsificadas da Seleção Brasileira na Bahia

suspeitos retornavam de São Paulo quando tiveram o veículo abordado pelos policiais

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Casal é preso com 500 camisas falsificadas da Seleção Brasileira na Bahia
Foto: Divulgação PRF

Um homem e uma mulher foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após serem flagrados transportando 500 camisas falsificadas da Seleção Brasileira na Bahia, além de uma grande quantidade de mercadorias com suspeita de irregularidade na BR-407, em Juazeiro, no norte da Bahia.

A ocorrência foi registrada na segunda-feira (1º), durante uma ação de fiscalização na rodovia. Os suspeitos retornavam de São Paulo quando tiveram o veículo abordado pelos policiais.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a PRF, durante a vistoria, os agentes encontraram as camisas com características que levantaram suspeitas de falsificação. Questionada, a dupla informou que os produtos seriam destinados à revenda em um estabelecimento comercial.

Outros itens apreendidos

Além das camisetas, os policiais localizaram diversos itens sem documentação fiscal. Entre os materiais apreendidos estavam:

  • 40 aparelhos celulares;
  • 30 baterias portáteis;
  • 100 escovas elétricas;
  • 300 cabos para carregamento;
  • 100 carregadores de celular;
  • 80 conjuntos infantis da seleção brasileira;
  • outras 88 camisas de marcas diversas que também apresentavam possíveis sinais de falsificação.

A carga foi recolhida e encaminhada à Receita Federal, órgão responsável por analisar a procedência dos produtos e adotar as providências administrativas e legais cabíveis. O caso segue sob apuração.

Leia Também:

BAHIA

Jardineiro é preso no trabalho após esposa agredida fazer denúncia em hospital
Jardineiro é preso no trabalho após esposa agredida fazer denúncia em hospital imagem

POLÍCIA

Brutal: recém-nascido é encontrado morto em lixão no interior da Bahia
Brutal: recém-nascido é encontrado morto em lixão no interior da Bahia imagem

TRAGÉDIA FAMILIAR

Idoso cadeirante mata filho ao tentar atacar a ex-mulher na Bahia
Idoso cadeirante mata filho ao tentar atacar a ex-mulher na Bahia imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

falsificação fiscalização prf Receita Federal seleção brasileira

Relacionadas

Mais lidas