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TRAGÉDIA FAMILIAR

Idoso cadeirante mata filho ao tentar atacar a ex-mulher na Bahia

Homem, de 81 anos, também baleou a nora e feriu a ex com canivete

Andrêzza Moura
Por
Deivid (esq). foi morto pelo pai atentar defender a mãe
Deivid (esq). foi morto pelo pai atentar defender a mãe - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um idoso, de 81 anos, identificado apenas pelo apelido de Zé do Norte, matou a tiros o próprio filho, Deivid Fernando Santana Barbosa, de 42, no último sábado, 30, no Centro de Paripiranga, na região nordeste da Bahia.

Segundo informações da Polícia Civil, após uma discussão, o homem tentou matar a ex-mulher. No entanto, Deivid tentou proteger a mãe e foi baleado. Ele morreu antes mesmo de receber atendimento médico.

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A mulher de Deivid também tentou intervir, mas foi atingida em uma das pernas. Antes de ser levada a uma unidade de saúde, ela conseguiu tomar a arma do sogro, um revólver calibre 38. O homem, que é cadeirante, conseguiu ferir a ex-companheira em uma das mãos com um canivete.

O caso aconteceu na casa de Deivid e da mulher, onde o autor morava e era cuidado pelo casal. Além das vítimas, uma criança, neta do suspeito, também estava no imóvel. Ela não ficou ferida, mas, presenciou os crimes.

Após a ação criminosa, o idoso ficou em estado de choque e foi levado a um hospital da região.

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Em seguida, ele foi encaminhado à Delegacia de Ribeira do Pombal, onde foi autuado em flagrante por homicídio, tentativa de homicídio, violência doméstica, lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo. O revólver foi apreendido e passará por perícia.

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paripiranga Polícia Civil Bahia

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